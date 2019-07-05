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Ивана Купала 2019: действенные обряды для незамужних девушек

Во время празднования Ивана Купала хорошо делать различные обряды для незамужних девушек и женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Ивана Купала 2019 - обряды
Ивана Купала 2019 - обряды
Фото: pexels.com

В ночь с 6 июля на 7 июля издревле славяне празднуют Ивана Купала. Обряды в этом день и ночь связанны с водой, огнем и целебными травами. Считается, что в эту мистическую ночь вода берет "брак" с огнем, и поэтому особенно важны ритуальные действия в этот период для незамужних девушек и женщин. Предлагаем вашему вниманию народные традиции и обряды на Ивана Купала.

Смотреть видео: традиции и приметы на Ивана Купала

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Ивана Купала 2019 – обряды для незамужных

  • Сплетите венок из душистых трав и полевых цветов и бросьте его плыть на воду в ночь 6 на 7 июля. Считается, что в той стороне, куда поплывет венок или возле того берега, к которому он пристанет, живет ваш сужденный.
  • Особенно хорошо прыгнуть в воду, чтобы венок с головы поплыл по воде. Добрым знаком на Ивана Купала, когда во время этого обряда венок не тонул, а поплыл. Направление его движения также указывало, откуда сватов ждать.

Ивана Купала 2019 – обряды для незамужних
Ивана Купала 2019 – обряды для незамужних
Фото: pexels.com

  • Купание — один из главных обрядов Ивана Купала. Считается, что в эту ночь вода поможет девушке стать более красивой, чтобы быть готовой выйти замуж.
  • Еще один обряд на Ивана Купала, который связан с водой — это умывание росой. Такой обряд также считается своеобразным лайфхаком для увеличения красоты женщины. Особо запасливые могут собрать купальскую росу в бутылочку. Считается, что такая вода помогает избавиться от угрей, а кожа становилась нежной.
  • На Ивана Купала 2019 хорошо попарится в бане или сауне вместе с вениками из душистых трав, собранных накануне. Славяне верили, что баня в день Ивана Купала способствовала укреплению и восстановлению женской жизненной энергии и здоровья. 

Обряды Ивана Купала 2019 связаны с травами и цветами
Обряды Ивана Купала 2019 связаны с травами и цветами
Фото: pexels.com

  • Травы на Ивана Купала обладают большой целебной силой. Вспомните хотя бы легенду о цветке папоротника. И хотя это только народное поверье, чтобы улучшить свое семейное положение, и, быть может, в следующем выйти замуж, девушки могут собрать ромашку, чабрец, череду, любисток и полынь. Из цветов можно сплести венок и сжечь его в пламени костра на Ивана Купала через год. А можно засушить эти травы и купаться в них на протяжении года для увеличения женской силы.
  • Еще одна трава Ивана Купала — тирлич. Из нее в старину девушки делали отвар и, чтобы привлечь внимание избранника, приговаривая трижды особые слова: "Тирлич, тирлич! Моего милого покличь!". Такой обряд на Ивана Купала проводили для того, чтобы девушке быстрее выйти замуж.
  • А вот традиционные прыжки через огонь лучше делать уже с будущим избранником, таким прыжком, взявшись за руки, вы укрепите ваш будущий союз.

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  • Есть особая примета для прыжков через костер на Ивана Купала, если прыгнуть три раза, то будущий год благополучным и счастливым.

Напомним, что ранее мы писали о том,  где запускать венки и прыгать через костер в Киеве на Ивана Купала в 2019 году

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