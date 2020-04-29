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"Из-за сексуального образования дети не пойдут заниматься сексом": Маша Ефросинина о стереотипах в школьном образовании

Карантин — великолепный повод для учителей и родителей увидеть, что современные дети — совсем не такие, какими были они

Маша Ефросинина – звездная мама. Ее старшей дочке уже 16, а сыну 4. И весь спектр "детских" и уже "недетских" вопросов для нее актуален. Как общественный деятель Маша занимается вопросами развития семьи, популяризацией здоровых отношений между детьми и родителями, помогает детям в детских домах и много другого. И уже два года Маша – Почетный посол Фонда ООН в области народонаселения в Украине UNFPA Ukraine.

Фонд занимается вопросами гендерного равенства, домашнего насилия и обеспечения потенциала молодых людей. Во время масштабнейшего всеукраинского мероприятия для педагогов и родителей Антикризисный национальный онлайн-EdCamp, участниками которого стали больше 10 000 человек из разных стран, Маша говорила о важности образования без стереотипов.

Часто мы, взрослые, считаем стереотипы своим жизненным опытом и не замечаем, что они мешают нашим детям быть счастливыми сейчас и стать счастливыми взрослыми завтра

Стереотип "Современные дети — избалованные, с ними просто надо построже".

Карантин — великолепный повод для учителей и родителей увидеть, что современные дети — совсем не такие, какими были мы. Из своего опыта я знаю, что их нельзя просто наказать, отчитать или забрать гаджет, чтобы они сделали то, что мы хотим. Это больше не работает. Но я также знаю, что это может их глубоко ранить, может даже искалечить их жизни. Это точно надо делать как-то по-другому. Как — нам всем надо искать.

Я прекрасно знаю, что их поведение может возмущать и раздражать. Но причина, скорее, в том, что мы не знаем, как вести себя с ними, а они — не знают, как взаимодействовать с нами. И это не только не снимает, но возлагает еще большую ответственность на учителей и родителей за образование и воспитание наших детей. Конечно, это сложно и немножко страшно. Поэтому я советую всем педагогам использовать время карантина, чтобы осознать новую реальность, с которой мы уже столкнулись, сделать для себя какие-то выводы, а может даже прописать свою стратегию поведения с учениками в будущем. Ведь сегодня всем понятно, что "как раньше" уже точно не будет.

Стереотип "Родители и учителя знают, что для ребенка лучше"

Признаюсь, тут замешаны вера нашего поколения в систему образования и несовершенность этой самой системы. Но современная школа не рассчитана на то, чтобы выявлять истинный талант в ребенке. Все дети изучают один набор предметов, сформированный Министерством образования. И если ребенку что-то из этого набора "не заходит", он получает порицание от родителей и учителей. Долгих 11 лет человеку говорят, что его индивидуальность ничего не значит.

В это же время в мире актуализируется понятие "работа в удовольствие". Ты успешен, только если занимаешься тем, чем горишь, и что тебя драйвит. Наши дети это считывают и осознают это как естественное положение вещей. А мы хотим заставить их заниматься нелюбимой работой. Это нам родители выбирали профессию с точки зрения ее экономической выгоды: "Детка, я прожил жизнь, мне виднее — пойдешь учиться на юриста". И я считаю наше поколение поколением уничтоженных талантов.

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Именно поэтому школа должна помогать ребенку распознать таланты. Мы можем создавать условия, чтобы ребенок мог попробовать погружаться в интересное для него, и оставлять на базовом уровне то, что не очень. Наша дочка сменила уйму интересов "на всю жизнь" от игры на укулеле до работы на гончарном круге. Мы никогда не говорили ей "Нет уж, выбрала спортивную гимнастику, теперь никаких народных танцев". Мы поддерживали ее на каждом этапе.

И я советую так делать всем родителям и учителям — дайте детям поискать, попробовать. Они всегда должны знать, что мы будем рядом, что не осудим за любой выбор. Именно это ощущение поддержки дает реальный шанс на то, что они будут счастливыми детьми и смогут стать успешными взрослыми.

Стереотип "Не соответствовать ожиданиям окружающих и ошибаться — это ужасно"

Конечно же, ошибаться — это абсолютно нормально. В обществе нашего детства за двойку могли наказать, а за разбитые коленки выпороть. Несколько поколений терпели такое отношение молча, даже повзрослев.

Сегодня же появление социальных сетей — это великолепная свобода, возможность высказаться, оставаясь не увиденным. Но никто не мог предсказать, что эта анонимность высвободит в людях все плохое, что они прятали. Самый свежий пример — отношение к учителям, записывающим видео-уроки. Я была на этих съемках. Они происходят в огромном павильоне, где учителя часами друг за другом излагают тему за темой, в окружении десятков камер и постоянно сменяющихся гостей, статистов, помощников, поправляющих свет, микрофоны и что-то еще.

Даже для меня с 22-летним опытом работы на телевидении, это очень стрессовые условия. И мне хочется поддержать, передать свое восхищение каждому учителю, записывающему сегодня теле-школу. Но за ошибки их просто предают анафеме в социальных сетях.

Из интернета такое "разрешение на агрессию" кочует и в офлайн, в нашу повседневность. Поэтому, когда вам захочется упрекнуть ребенка в чем-то, я советую всем сперва посмотреть на себя как бы со стороны – не уподобляемся ли мы тем агрессорам, которые были нам так неприятны в соцсетях.

Я как взрослый публичный человек умею не принимать такое на свой счет. Но кому-то другому, особенно если этот другой — ребенок, это может быть очень больно, может "подрезать крылья" навсегда.

Стереотип "Буллинг — это про других детей, про другие школы — у нас это невозможно"

Часто родители и учителя могут даже не допускать мысли о том, что ребенка буллят, что его кто-то обижает. Или что буллингом занимается ваш ребенок, например. Нас никто никогда не учил, что делать, если ты сталкиваешься с буллингом. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько важно на это обращать внимание. Почему-то у современных детей, несмотря на все технологии, виртуальность, онлайн-свободу и свободу самовыражения, совершенно нет брони к тому, как сильно это может их ранить.

Дочь Поляковой спела о школьном буллинге – смотрите видео:

Сейчас я уже точно знаю, что от буллинга не защищен никто. Даже дети из самых благополучных семей, посещающие самые приличные школы могут столкнуться с публичным насилием по отношению к ним. Нам пришлось сменить школу, в которой училась дочка, потому что там у учителя было правило публичной порки. И это тоже буллинг, родителям не стоит оставлять такое без внимания. Учитель — главный человек в классе. И когда он принимает решение при всех отчитывать ребенка – это очень унизительно и психологически больно для любого. Будьте внимательны к детям, будьте к ним добры и обращайте внимание на изменения в их поведении — ведь причиной этого может быть буллинг, способный разрушить жизнь любого.

Стереотип "Из-за сексуального образования дети сразу пойдут заниматься сексом"

На самом деле сексуальное образование — это подробное, без стереотипов, в доступной форме донесение ребенку информации о том, как он устроен анатомически, что с этим делать, как это работает сейчас и как будет работать в будущем.

Сексуальное образование — это информирование детей о возможных проявлениях их сексуальности. Внедрение сексуального образования поможет им знать, как защититься от нежелательной беременности и от целого ряда заболеваний. Согласно многим исследованиям, именно сексуальное образование и возможность свободно обсуждать такие темы с родителями защищает детей от сексуального насилия в ряде случаев.

Сексуальное образование — это еще и этика и культура сексуальной жизни в будущем. Я уверена, что нам давно стоит ввести сексуальное образование во всех школах. По сути, это еще одна возможность обезопасить наших детей.

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