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Избавьтесь от фраз, которые блокируют путь к достатку: три наиболее популярные

Помните, что ваши слова и мысли имеют большую силу для достижения любых желаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Самые распространенные фразы, перекрывающие путь к достатку
Самые распространенные фразы, перекрывающие путь к достатку
Фото: Pexels

Жить в достатке хотят многие, прилагая максимум усилий, много работая и занимаясь саморазвитием. Но, оказывается, есть довольно простой и в то же время эффективный способ добиться этого самого достатка, проследив за тем, что вы говорите и о чем думаете. И это очень важно, ведь произнесенные слова способны усилить и направить в вашу сторону тот энергетический поток достатка, который вы ищете. Вашему вниманию самые распространенные фразы, перекрывающие путь к достатку, от которых необходимо срочно избавиться.

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1. Не стоит благодарности

Такая фраза, произнесенная в ответ на искреннюю благодарность за то, что вы что-то сделали, существенно замедляет энергетический поток и резко обесценивает вас. Лучше, как можно быстрее исключить эту фразу из своего лексикона, заменив ее фразами "Пожалуйста" или "Спасибо за добрые слова". Таким образом вы не отказываетесь от той положительной энергии, которую несет вам человек и соглашаетесь с тем, что заслуживаете похвалы.

2. Лучше бы я сделал все по-другому

Эта фраза несет сожаление, которое только забирает у вас энергию. Такой фразой вы привлекаете в свою жизнь недостачу чего-то, ощущение неполноценности и непринятия. Это существенно уменьшает ваши шансы и возможности обрести достаток уже сейчас, ведь вы направляете свое внимание не на текущий момент, в котором находитесь, а на прошлое, пытаясь его проанализировать и что-то поменять.

3. Я попытаюсь

Когда вы произносите эту фразу, то вашу душу переполняет энергия невовлеченности. Это объясняется тем, что в большинстве случаев ее произносят, когда на самом деле не собираются ничего делать. То есть, таким образом вы не хотите брать на себя риск и сразу даете понять: получиться – хорошо, а не получиться – ну я ведь и не обещал, я попытался, но не вышло.

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Если вы хотите получить ваш заветный достаток, необходимо четко понимать, чего вы хотите и чего нет. Берите ответственность за свои поступки и хоть изредка рискуйте, чтобы убрать из своей жизни энергию невовлеченности.

Совет: если вы часто используете эти фразы, тогда постарайтесь поскорее их заменить или попросту избавиться. И не забывайте, что ваши слова и мысли имеют большую силу для достижения любых ваших желаний.

Тем временем мы выяснили, как полюбить себя и стать счастливой: лайфхаки от психолога Натальи Холоденко.

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