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Как адаптировать ребенка к детскому саду после карантина: четыре советы психолога

Юлия Чемер напоминает, что дети очень чувствуют настроение своих родителей

Анна Ковпак
Сегодня, 09:09

В Украине карантин продлили до 22 июня, но при этом смягчили ряд ограничений. В частности, 25 мая возобновляется работа детских садов. За почти три месяца карантина все более-менее успели адаптироваться под новые условия, ритм жизни и дня. Теперь же, все снова возвращаются в прежний ритм.

Психолог Юлия Чемер рассказала Сегодня.Lifestyle, как помочь ребенку адаптироваться к новым условиям и возвращению в детский сад.

Вся наша жизнь – это адаптация к определенным условиям. Не бывает все гладко и ровно всю жизнь. Мы меняемся с возрастом и на это нужны силы, чтоб принять и привыкнуть, мы улучшаем свои условия для жизни и на это тоже нужно время, а помимо больших изменений, есть и краткосрочные, которые наносят удар быстро, но мы и к ним привыкаем.

Карантин, например, период, который всех ввел в состояние стресса, вытащил из привычного ритма жизни, заставил остановиться, подумать и принять, как данное. Кто-то удачно переждал, а кто-то придумал себе занятие по душе или научился работать иначе, чтоб заработать еще больше!

Как найти общий язык со всеми членами семьи на карантине
Как найти общий язык со всеми членами семьи на карантине
Фото: Pexels

  • Юлия Чемер: Не стоит так излишне акцентировать внимание на адаптации к новым условиям. Эти состояния нас сопровождают всю жизнь. В таких ситуациях стоит поддерживать друг друга, как в дружбе, так и в семье и на работе! Важно выразить поддержку близкому человеку и все будет хорошо.

А как поддержать ребенка? Дети очень чувствуют настроение своих родителей. Все прекрасно понимали, что период карантина когда-либо закончиться и нам всем нужно будет частично вернуться к привычной жизни. Если вы еще не начали готовить к этому своих детей, то пора начинать:

  1. Начинайте вспоминать позитивные моменты по дороге к детскому саду.
  2. Напомните о любимых друзьях и играх.
  3. Самое время восстановить связь с воспитателями и педагогами. Легче адаптация пройдет у тех, кто в период карантина поддерживал связь он-лайн с детскими учреждениями.
  4. Постепенно возвращайтесь к режиму дня, который позволял вам ходить на работу, а ребенку в детский сад (утренние подъемы, сон в обед).

Когда возобновят работу детские сады – смотрите видео:

  • Юлия Чемер: Все пройдет гладко, если объяснять ребенку, что мы всегда семья, но родителям нужно работать, а детям весело проводить время с друзьями, любимыми воспитателями и нанями.

Поддержите друг друга, обнимите и период адаптации вновь пройдет успешно. Ни в коем случае не обманывайте, и побольше рассказывайте детям о своей работе и зачем вы туда ходите. Чем проще взрослый отнесется к ситуации, тем легче это будет принять ребенку.

Тем временем мы выяснили, почему выход из карантина может спровоцировать стресс и как этого избежать: советы психолога.

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Источник: Сегодня
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