Как адаптировать ребенка к детскому саду после карантина: четыре советы психолога

Юлия Чемер напоминает, что дети очень чувствуют настроение своих родителей

В Украине карантин продлили до 22 июня, но при этом смягчили ряд ограничений. В частности, 25 мая возобновляется работа детских садов. За почти три месяца карантина все более-менее успели адаптироваться под новые условия, ритм жизни и дня. Теперь же, все снова возвращаются в прежний ритм.

Психолог Юлия Чемер рассказала Сегодня.Lifestyle, как помочь ребенку адаптироваться к новым условиям и возвращению в детский сад.

Вся наша жизнь – это адаптация к определенным условиям. Не бывает все гладко и ровно всю жизнь. Мы меняемся с возрастом и на это нужны силы, чтоб принять и привыкнуть, мы улучшаем свои условия для жизни и на это тоже нужно время, а помимо больших изменений, есть и краткосрочные, которые наносят удар быстро, но мы и к ним привыкаем.

Карантин, например, период, который всех ввел в состояние стресса, вытащил из привычного ритма жизни, заставил остановиться, подумать и принять, как данное. Кто-то удачно переждал, а кто-то придумал себе занятие по душе или научился работать иначе, чтоб заработать еще больше!

Как найти общий язык со всеми членами семьи на карантине Фото: Pexels

Юлия Чемер: Не стоит так излишне акцентировать внимание на адаптации к новым условиям. Эти состояния нас сопровождают всю жизнь. В таких ситуациях стоит поддерживать друг друга, как в дружбе, так и в семье и на работе! Важно выразить поддержку близкому человеку и все будет хорошо.

А как поддержать ребенка? Дети очень чувствуют настроение своих родителей. Все прекрасно понимали, что период карантина когда-либо закончиться и нам всем нужно будет частично вернуться к привычной жизни. Если вы еще не начали готовить к этому своих детей, то пора начинать:

Начинайте вспоминать позитивные моменты по дороге к детскому саду. Напомните о любимых друзьях и играх. Самое время восстановить связь с воспитателями и педагогами. Легче адаптация пройдет у тех, кто в период карантина поддерживал связь он-лайн с детскими учреждениями. Постепенно возвращайтесь к режиму дня, который позволял вам ходить на работу, а ребенку в детский сад (утренние подъемы, сон в обед).

Когда возобновят работу детские сады – смотрите видео:

Юлия Чемер: Все пройдет гладко, если объяснять ребенку, что мы всегда семья, но родителям нужно работать, а детям весело проводить время с друзьями, любимыми воспитателями и нанями.

Поддержите друг друга, обнимите и период адаптации вновь пройдет успешно. Ни в коем случае не обманывайте, и побольше рассказывайте детям о своей работе и зачем вы туда ходите. Чем проще взрослый отнесется к ситуации, тем легче это будет принять ребенку.

Тем временем мы выяснили, почему выход из карантина может спровоцировать стресс и как этого избежать: советы психолога.

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