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Как адаптироваться к привычной жизни после карантина: практичные советы

Сегодня, 17:14

Психологи объясняют – карантин изменил наше общество

Украина стала на путь ослабления карантина. Но помимо практических и просчитанных шагов, есть еще и наши эмоции. Психологи говорят – начало карантина было стрессом для всех, но не меньшим потрясением теперь будет возвращение к привычной жизни. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман узнали, как пройти этот этап с наименьшими переживаниями.

Пока в правительстве планируют постепенное восстановление социальной жизни, украинцы думают, как восстановить личную. Психолог Дмитрий Попов подчеркивает – выход из карантина, как и его введение – однозначно стрессовый для всех. Это нельзя предотвратить совсем, но вполне возможно минимизировать стресс. И главное здесь – входить в новый ритм жизни постепенно. Если же чувствуете напряжение – дайте мозгу немного отвлечься. Например, умойтесь холодной водой.

Как пройти этап адаптации после карантина – смотрите видео:

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"Мозг начинает думать: "Что-то случилось с моим лицом" и тем самым направляет свой ресурс на это, а от стресса мысль уже отошла", – советует психолог.

Такой же эффект имеет и несколько минут зарядки – 10 приседаний или отжиманий позволят отвлечься и не фиксировать внимание на негативе. Психологи объясняют – карантин изменил наше общество. И даже после его отмены останутся приобретенные и уже закреплены привычки.

С карантина нужно выходить постепенно
С карантина нужно выходить постепенно
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Это все разделило не только Украину, а и весь мир на два лагеря: один – это Святой Марли и мы все умрем, а второй – это все ложь и заговор", – комментирует Дмитрий Попов.

Поэтому психолог советует – стоит воспринимать друг друга такими, как есть, быть терпеливыми и не навязывать собственное мнение другим.

Тем временем мы выяснили, как изменить жизнь к лучшему: 10 привычек на каждый день.

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Источник: Сегодня
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