Как адекватно злиться: совет психолога

По словам Марии Долгих, на начальных этапах работы с травмой частое явление – общее повышение уровня агрессии у клиента

Не доводите себя до пика злости. Фото: depositphotos

Когда в терапии наступает момент встречи с переживаниями, остановленными в детстве, это очень важные и трогательные минуты общения клиента с психологом и общения клиента с собой. Только увидев себя в самых уязвимых и болезненных местах своего прошлого и дав себе достаточно поддержки и любви, можно закрыть наконец часть какой-то истории и двигаться дальше.

Интересно, что ранее психолог назвал самый действенный метод вылечить психику человека.

О том, как правильно и адекватно злиться, рассказала психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих.

"Поэтому, я очень радуюсь, когда клиенту удается признать себя слабым, некомпетентным, испуганным или обиженным в какой-то зоне своего опыта, чтобы потом позволить себе его пережить", – говорит она.



По словам Марии, бывает, что человеку долго не удается признать себя рассерженным и возмущенным. Ну, заметить эти чувства удается, а дать себе на них право не получается. Это результат накрепко усвоенного опыта: это неадекватно. То есть заметить, что именно злит, человек может, а обойтись со своими переживаниями адекватно – не умеет. Когда у человека нет в чем-то опыта, и в его получении нет ни помощников, ни подсказок, что человек делает? Обесценивает его необходимость.

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"Это одна из ловушек, которая удерживает гомеостаз созависимых процессов в отношениях и "неизлечение" травмы у травматиков", – поясняет психолог.



Если коротко описать самый распространенный и дисфункциональный способ обращения со злостью, то он подойдет и для любого другого заблокированного переживания, утверждает она.

"Вначале, прежде чем разозлиться, мы чувствуем незначительный дискомфорт. Если мы долго не замечаем его, он растет, мы раздражаемся. Если же значительное время мы игнорируем свое раздражение, мы приходим в ярость. В какой-то момент, даже от самого легкого раздражителя, мы перестаем контролировать свою ярость и она выливается на первого попавшего под руку соседа со всей силой, которая ее сдерживала", – поясняет Долгих.



По ее словам, это явление называется АФФЕКТ: "Да, вы позлились, но очень непроизвольно. Терпение лопнуло. Прорвало плотину. Вы не выбирали то, что с вами произошло. И конечно, это пугает. Наученный удерживать злость человек, в который раз испытывает вину за то, что не сдержался. Любое переживание, доведенное до аффекта, говорит только о том, что вы не заметили, не распознали свою эмоцию раньше, когда она была еще не такого высокого градуса. Это следствие нечувствительности, а значит – отсутствия свободы выбора".



Мария говорит, что секрет не в том, чтобы сдерживаться, а в том, чтобы уметь замечать свой дискомфорт на самых ранних стадиях. Когда есть возможность оценивать обстановку, подбирать слова или действия не в форме цунами, а в обычной социально одобряемой и адекватной ситуации манере.

НО. Есть одна существенная сложность. Как научиться быть чувствительным, осознавать свой дискомфорт на ранних стадиях и уметь с ним обходиться человеку, который с детства научен его игнорировать?

"Очень трудно, если специально не начать смотреть туда, куда заглядывать страшно. Растет человек с детства в семье, где взрослые постоянно скандалят. Что он делает, чтобы выжить? Старается по максимуму не замечать все, что причиняет столько боли. Он вырастает, строит отношения уже с другими людьми, а привычка остается. Как только рядом возникает источник дискомфорта, включаются родные защиты. И человек, вместо того, чтобы заметить, что ему сейчас не нравится, подумать, как на это повлиять, терпит, или игнорирует. Терпелка, вобщем, большая выросла и усилия практически им самим не замечаются", – поясняет психолог.



Кроме того, когда в терапии вы прикладываете усилия, чтобы разглядеть свои механизмы защиты, и вам кажется, что это титанический труд, знайте: ровно столько же энергии вы тратите на то, чтобы эти защиты работали. Вы этого не замечаете, из-за привычки. Усилия для того, чтобы что-то менять необходимы ровно те же, как и для привычных деструктивных способов адаптации. Вы просто поворачиваете эту энергию в непривычное русло – и только так можете заметить, как дорого вам далась нынешняя адаптация.



"На начальных этапах работы с травмой частое явление – общее повышение уровня агрессии у клиента. Это нормальное закономерное течение процесса. И он конечен. Подавляемые переживания не осознаются и замечаются только на очень высоком накале – близком к аффекту. И лишь постепенно, раз за разом выпуская излишки, как гной из воспаленной раны, уменьшается этот заряд. И повышается ваша чувствительность к более слабым сигналам вашего дискомфорта. Когда вам еще выносимо, вы еще можете думать, но терпеть не хотите", – говорит психолог.

По словам Марии, вот в этом месте – в зоне, где вы еще не дошли до состояния аффекта, вы можете адекватно обходиться со своей злостью. Как впрочем, и с любым другим переживанием.

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