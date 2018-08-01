Как бороться с эмоциональным выгоранием в отношениях: рекомендации психолога

С "выгоранием" нельзя проснуться — оно медленно накапливается

Работайте над своими отношениями. Фото: depositphotos

Любые отношения могут подвергаться испытаниям в виде истощения. Вы не раз слышали выражение "сгорела на работе". Но что говорить об отношениях? Сгорела в браке? Ведь на первых порах между вами все было отлично: свежие чувства, бурные переживания, и, самое главное, вам было весело вместе. Спустя время чувства трансформировались в привычку. Пришла усталость. Возможно, вы заметили, что разговариваете со своим мужчиной на автопилоте. Возникла апатия к его прикосновениям и ощущение бессмысленности. Наступил эмоциональный паралич.

Как бороться с эмоциональным выгоранием в отношениях, рассказала семейный психолог Алла Пилипюк, передает WoMo.ua.

Почему так происходит?

С "выгоранием" нельзя проснуться — оно медленно накапливается. Падает мотивация и самооценка, накатывает безысходность. Даже эффектную женщину монотонность в отношениях превращает в подобие зомби. Возникает ощущение, будто вас закрыли в террариуме. Огромный питон обвил тело и душит, а вы безучастно смотрите в одну точку и будь, что будет!

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Внутренняя психологическая защита в этом случае срабатывает с обратным эффектом. Блокируя эмоции, либо наоборот, проявляя агрессию, вы не решаете проблему, а усугубляете ее.

Пять симптомов выгорания в отношениях

1. Каждый совместный день, как день сурка.

2. В мужчине раздражают даже мелочи. В его присутствии вы отстранены, закрыты, либо готовы взорваться.

3. Отсутствуют романтические чувства, прикосновения, проявления любви.

4. У вас нет искреннего интереса к его делам.

5. Предпочитаете задерживаться на работе, находить срочные домашние дела, чтобы проводить с партнером меньше времени.

Если большинство из перечисленных симптомов вы обнаружили в ваших отношениях, тогда необходимо предпринять и осознать следующее:

Прислушайтесь к себе

Чаще всего в состояние эмоционального выгорания женщина загоняет себя сама. Выкладывается по полной, но не получает отдачи. Например, она ему ужин при свечах, а он как лежал с банкой пива на диване, так и лежит. В итоге — слезы и "я для него все, а он…". Присмотрись, может, он не достойный мужчина и не заслуживает ваших усилий?

Бывает еще так: женщина трудится над сохранением отношений, которых на самом деле уже не хочет. Просто привычка. Не нужно дуть на пепелище.

Виноваты всегда оба партнера

Кто-то больше, кто-то меньше. Вместо того, чтобы бежать от проблемы, нужно решать ее. Станет легче, если вы честно поговорите со своим партнером. Без манипуляций и драм. Скажите прямо: "Я чувствую, что у нас нет свежих эмоций. Подскажи мне, как быть". Исходя из его ответа, вы интуитивно поймете, реанимировать отношения, или все же пора расстаться.

Научитесь не перекладывать ответственность за случившиеся полностью на партнера или на внешние обстоятельства. Что-то или кто-то всегда будет ставить вам палки в колеса — таков уж мир. Научитесь жить сегодняшним днем, а не в режиме "когда-нибудь я стану счастливой".

Не замалчивайте

Это тот случай, когда надо действовать. А не терпеть и ждать, что все само каким-то волшебным образом решится. Многие женщины живут в состоянии эмоционального выгорания годами. Зарабатывают неврозы, психосоматические болезни. Они привыкли, что отношения "ни рыба, ни мясо". Такое состояние тщетности бытия и неуверенности в своих силах повлияют на все аспекты жизни. Если на личном фронте катаклизмы, это отразится на вашей работе, здоровье, внешности т.д.

Энергию вырабатывают двое

Если что-то где-то перегорело, разбираться надо в обоих партнерах. Кто знает, какой контакт дал сбой? Да, одной женщины мало, для решения проблемы. Но инициативу все-таки стоит проявить. Под лежачий камень вода не течет. Значит, действуйте.

Вкладывать в мужчину лучше через эмоции. Если вы будете работать постоянным аниматором в семье, то очень скоро это вам до ужаса надоест.

Как бороться с эмоциональным выгоранием в отношениях

Ставить совместные с партнером цели

Подойдет как краткосрочная, так и долгосрочная мотивация. В процессе достижения она вас сблизит, подзадорит, даст возможность почувствовать себя единомышленниками. Это может быть что угодно — от путешествия по Европе автостопом до рождения ребенка. Главное, чтобы было интересно обоим.

Перестать сравнивать

В наши дни это сложно, потому что соцсети диктуют "моду на счастье". У многих женщин возникает чувство, что у других бурная интересная жизнь, а у них скучная. Но это не так! Не нужно зацикливаться на чужих примерах. Очень многое в нашей жизни зависит от того, что мы о себе думаем. Транслируйте позитив, и он вам вернется.

Получать свежие эмоции

Пускай сейчас ваш мужчина вызывает столько же гормонов счастья, сколько поход за новой шваброй в хозяйственный магазин, но совместная доза эндорфина — объединяет. Поэтому ищите его вместе. В качестве эмоционального допинга подойдет все — от экстремальных видов спорта до бурного секса. Ваш мозг запоминает, кто был рядом в момент позитивной эмоциональной встряски.

Не угнетайте свои желания

Как часто вы задумываетесь над тем, чего реально хотите? Не заменяйте "я хочу" на "я должна". Иначе загоните себя в ярмо повседневности: сейчас нажарю ему котлет, потом приберусь (ах! сейчас бы мартини и в кино), потом поглажу рубашки… И в результате вы уставшая, и не хотите ни мартини, ни в кино.

Станьте автором своей жизни

Ваш позитивный внутренний настрой — вот самое главное условие. Если вы довольны собой, то вокруг вас создается особое поле. Вы притягиваете хорошее в свою жизнь. Для этого нужно развивать уверенность в себе. Научитесь ценить себя, и окружающий мир ответит вам тем же. Помните, что мужчина любит свое состояние рядом с женщиной, и ради такой готов сворачивать горы.

Итог

Итак, как бороться с эмоциональным выгоранием? Прежде всего поймите себя. Чего вы хотите, какие табу вас привели к этому состоянию. Проанализируйте и сотрите. Это будет немного сложнее, чем кажется. Но вы справитесь. И не забывайте восхищаться собой. Ведь вы у себя — самая прекрасная.

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