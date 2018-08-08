Как бороться с негативными мыслями: секрет теннисистки Серены Уильямс

Научитесь любить и принимать себя

Серена Уильямс. Фото: AFP

Чтобы не подпускать к себе негативные мысли, важно сконцентрироваться на позитиве. Об этом американскому журналу Elle рассказала бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, передает "Новое время".

"Моя мама всегда учила меня любить себя. Всегда помните, что, когда вы впускаете негатив в свою жизнь, он обязательно возьмет верх. У меня нет времени для негатива. У меня есть чемпионаты, которые я должна выиграть, у меня есть прекрасная дочь, которую мне нужно воспитывать, у меня есть удивительный муж, которого нужно любить, у меня есть линия одежды, над которой нужно работать, а также благотворительность, семья и друзья, с которыми я хочу проводить время. Моя философия жизни состоит в том, чтобы не обращать внимание на мнение окружающих. Вам не нравится, как я выгляжу? Ну и что? Зато мне нравится, как я выгляжу и как чувствую себя", – говорит спортсменка.

Уильямс также рассказала, как достигла уверенности в себе:

"Мой секрет заключается в доверии – прежде всего, в доверии к самой себе. Я не позволяю мнению окружающих влиять на то, как я чувствую себя. Кроме того, мне очень повезло с любящей семьей, которая делает меня сильной и поддерживает, когда мне это очень необходимо", – призналась она.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, почему позитивное мышление не всегда на пользу: пять побочных эффектов. Нужно не в игры играть, а позволить себе быть собой, принять свое истинное "я".