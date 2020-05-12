Как быстро избавиться от стресса: пять рецептов расслабляющих ванн

Теплая вода способна смыть не только весь негатив, а и зарядить положительными эмоциями

В связи с непростой ситуацией в стране и мире из-за пандемии, люди все чаще испытывают стресс из-за финансовых проблем, конфликтов в семье или других переживаний. Поэтому важно не только научиться не поддаваться всеобщей панике, которая царит в информационном пространстве, а и научиться быстро избавляться от стресса.

Одним из самых давних и проверенных способов отдохнуть и расслабиться является принятие ванны. Теплая вода способна смыть не только весь негатив, накопленный за день, а и зарядить положительными эмоциями.

Приятная музыка или книга и правильное наполнение ванны помогут вам быстро расслабиться и избавиться от стресса. Поэтому выбирайте свой вариант из пяти расслабляющих ванн и наслаждайтесь отдыхом.

Как можно неординарно преодолеть стресс – смотрите видео:

1. Голливудская ванна

Возьмите полстакана геля для душа, одно яйцо и хорошенько все перемешайте венчиком. Затем добавьте туда одну чайную ложку ванили. Полученную смесь постепенно вылейте в ванную под струей теплой воды.

Такая ванна, кроме расслабляющего эффекта, окажет и положительное влияние на обмен веществ.

2. Ванна Клеопатры

Сделайте скраб из 150 граммов сметаны и 150 граммов морской соли и натритесь им. Подержите 15 минут, смойте и примите ванну с добавлением молока, которое предварительно необходимо вскипятить, и меда. Находиться в такой воде можно не дольше 25 минут.

Такая ванна, кроме расслабляющего эффекта, способствует также омоложению кожи.

3. Ванна с цветом липы

Вам необходимо заварить липовый цвет и дать настоятся минут 40, затем добавьте полученную жидкость в ванную. Принимать такую ванную можно не больше 20 минут.

4. Содовая ванна

Важным ингредиентом для такой ванны является пищевая сода, которой необходимо 200 грамм и поваренной соли – 300 грамм. Смешайте их и высыпьте в ванну с теплой водой.

Примечательно, что такая ванна, кроме расслабляющего эффекта, помогает и при похудении. Ее можно принимать не более 10 минут, а перед тем, как погрузиться в воду, нельзя есть за 2 часа до и в течение 2 часов после этой ванны.

Для лучшего эффекта похудения необходимо прилечь в постель под одеяло примерно на час.

Как избавиться от стресса с помощью ванны Фото: Pexels

5. Ванна с горчицей

Разведите стакан горчицы с теплой водой и доведите ее до консистенции жидкого теста. Добавьте полученную массу в теплую воду и принимайте ванну в течение 10 минут. После этого примите теплый душ и укутайтесь в одеяло на полчаса.

Совет: принимать такие ванны можно не чаще трех раз в неделю.

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