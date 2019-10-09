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Как быстро разбудить детей: лайфхак от известного телеведущего

Анатолий Анатолич рекомендует начинать свой день со смехом и игрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:12
Анатолий Анатолич с дочками
Анатолий Анатолич с дочками
Фото: пресс-служба

Разбудить детей – далеко не всегда легкая задача. Особенно, когда необходимо куда-то ехать, а они как чувствуют и спят дольше обычного. Тогда приходиться искать методы, как разбудить детей так, чтобы они проснулись быстро и в хорошем настроении. Телеведущий программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", Анатолий Анатолич рассказал, как быстро и весело разбудить своих детей в школу.

Как звезды разговаривают с детьми о сексе – смотрите видео:

Анатолич – примерный отец, который вместе с женой воспитывает двух очаровательных дочерей Лолиту и Алису. Ведущий признается, ранее разбудить детей для супругов было настоящим испытанием, но особый подход решил эту проблему.

"Есть проверенный способ! Надо "натравить" домашнего любимца на детей", – делится своим открытием Анатолий Анатолич.

Телеведущий с дочками
Телеведущий с дочками
Фото: пресс-служба

Но если и этот метод не помогает, в семье ведущего есть и другие, не менее действенные способы быстрого пробуждения дочерей Алисы и Лолы.

"Измеряем детей пальцами. С ног до головы, считаем и говорим насколько они выросли. Например: "О, Лола, сегодня ты стала на несколько пальцев длиннее", ну, и конечно, им это очень интересно!", – рассказал ведущий.

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Вот так, со смехом и игрой, по мнению семьи Анатолия Анатолича, утро начинать гораздо приятнее.

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воспитание психология Анатолий Анатолич
Источник: Сегодня
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