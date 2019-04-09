Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро заснуть: ТОП-5 полезных советов на ночь

Узнайте, как можно быстро заснуть всего за несколько минут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Есть несколько способов быстро уснуть Фото: depositphotos
Есть несколько способов быстро уснуть
Фото: depositphotos

Как быстро заснуть, когда не хочется спать, и мозг занят совсем другими делами, а на часах уже далеко за полночь? Читайте полезные советы в нашей статье, и вы научитесь отключаться всего за одну минуту.

  • Как быстро заснуть ночью: прогулки перед сном

Если долгое время вы страдаете от бессонницы по ночам, возьмите себе за правило гулять перед сном в течение 30-40 минут. Действие свежего воздуха, приятная усталость в организме благотворно влияют на приход сна и желание скорейшего отдыха от накопившихся за день впечатлений и мыслей.

  • Как очень быстро заснуть: неинтересное занятие

Начните выполнять какую-то скучную и однообразную работу. Например, полистайте толстый заумный справочник по математике, возьмитесь за решение задачки из него, почитайте текст, написанный мелким шрифтом или почерком, складывайте пазлы или переберите горох, отделяя зеленый от желтого. Помните, как быстро вы засыпали от уроков и монотонной работы в детстве?

  • Как быстро заснуть днем или ночью: правильные ароматы

Некоторые запахи действуют на нас умиротворяюще и успокаивающе. Капните в аромалампу каплю масла лаванды, мяты или мелиссы – что больше нравится. Или сделайте травяную подушку, положив в нее валериану, тимьян, пустырник. Выберите подходящие успокаивающие травы, на которые у вас нет аллергии. Вдыхая приятный аромат, вы очень сможете быстро заснуть без снотворного.

  • Как заснуть быстро: продукты

Для быстрого и расслабленного сна рекомендуется на ночь выпить стакан теплого молока или чая с ложечкой меда. Также у вас быстрее получится уснуть, если съесть банан, кусочек диетической индейки, сушеных фиников или ломтик сыра. В этих продуктах содержится триптофан, который преобразуется в нашем организме в серотонин – гормон, отвечающий за расслабление и чувство эмоционального благополучия.

  • Как быстро заснуть ночью без снотворного: дыхание

Существует специальная техника дыхания "4-7-8", которая способствует быстрому засыпанию. Спокойно вдохните носом в течение 4 секунд. Задержите дыхание на 7 секунд. Выдохните через рот за 8 секунд. Благодаря этой технике замедляется сердечный ритм и успокаивается тело. Повторите это упражнение несколько раз подряд.

  • Как мгновенно уснуть: секс

Регулярно занимайтесь сексом перед сном, и качественный полноценный сон не заставит себя долго ждать. Вещества, которые выделяются в процессе и после полового акта, являются природными антидепрессантами.

Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку. Кроме этого, мы писали, как быстро уснуть и хорошо выспаться: три необычных способа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать Как легко и быстро просыпаться по утрам: пять эффективных способов Утро без стресса: как научиться легко просыпаться Пять советов, которые научат вас высыпаться и получать заряд необходимой энергии
здоровье советы сон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Когда женщина разлюбила, она точно делает эти 7 вещей
Когда женщина разлюбила, она точно делает эти 7 вещей
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"

Популярные статьи

Сегодня, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Сегодня, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Вчера, 11:39Fun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

7 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

Новости партнеров

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Готовлю уже три дня подряд. Пирог просто чудо!
Готовлю уже три дня подряд. Пирог просто чудо!
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Участника «Х-Фактора» посадили за убийство
Участника «Х-Фактора» посадили за убийство
Обильное питье: печальные последствия
Обильное питье: печальные последствия