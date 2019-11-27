Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как читать по 10 книг в неделю: семь проверенных способов

В первой половине дня читайте сложные для восприятия книги, а во второй половине дня – легкие

Анна Ковпак
Сегодня, 10:05
Как научиться читать быстро и много
Как научиться читать быстро и много
Фото: stocksnap.io

Читать всегда было полезно, а сейчас еще и очень модно. В книжных магазинах можно найти большое количество литературы на любой вкус: психология, бизнес, мотивация, художественная, научная. Книжные блогеры и знаменитости активно пропагандируют чтение, в результате чего у вас на полке появляется много книг. Но вот здесь может возникнуть проблема – как их все осилить, когда не хватает времени и порой сил. Предприниматель и инфлюенсер Карина Хильницкая, которая читает неприлично много книг, рассказала Сегодня.Lifestyle, как реально прочесть 10 книг в неделю.

Как за вечер прочитать целую книгу – смотрите видео:

Вашему вниманию семь проверенных способов по быстрому чтению книг:

1. Создать временные рамки для чтения

Те, в которые в комнате появляется невидимая табличка "do not disturb", поясняет Карина. В идеале, это час утром, час вечером и час на ходу (в транспорте, во время перерывов).

2. Повесить на видное место чек-лист на каждый день

Рисуем таблицу, где сверху дата, а снизу временные промежутки для чтения. Ставим галочку, после того как провели отведенное время за чтение, рекомендует Хильницкая. По ее словам, здесь есть определенная польза: галочки – мотивируют, крестники – мотивируют еще больше.

Как научиться много и быстро читать
Как научиться много и быстро читать
Фото: stocksnap.io

3. Читать две-три книги параллельно

Карина советует в первой половине дня читать сложные для восприятия книги, а во второй половине дня – легкие.

"Я читаю от 10 до 20 книг параллельно. Переключаться между ними не сложно, но процесс чтения с таким количеством никогда не застаивается", – делиться Карина.

4. Подписаться на книжных блогеров и профили издательств

Они постоянно делятся классными книгами и ты на подсознательном уровне хочешь читать больше, чтобы успевать за всеми новинками, говорит Карина.

Читайте также:
Тина Кароль призналась, какие книги любит читать

5. Использовать правило 50 страниц

Если, прочитав 50 страниц, книга не обретает направление, краски и не рисуется основной посыл лучше ее закрыть, уверена Хильницкая.

"Есть вероятность, что книга окажется на 99% состоящей из воды или мам ее рано читать и вы не понимаете, о чем она", – пояснила инфлюенсер.

6. Составлять списки must-read

Когда со страниц на тебя смотрит список из 200-300 книг, ты автоматически начнешь выделять больше времени для чтения, уверяет Карина.

Составляйте списки книг, которые хотите прочесть
Составляйте списки книг, которые хотите прочесть
Фото: stocksnap.io

7. Изменить свою скорость чтения

Для этого полезно будет практиковать скорочтение. Можете самостоятельно постараться овладеть этой техникой с помощью интернета, а можете и на курсы записаться. Но скорость чтения точно увеличиться, если вы будете читать чаще и больше, заверяет Хильницкая.

Ранее мы сообщали, что полезного можно почитать: ТОП-5 книг по воспитанию детей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Лучшее молодежное фэнтези, которое непременно нужно прочитать Доза порно – 5 книг не для дітей В Украине создадут электронную библиотеку Франко і бетяр – 5 книг про те, що ми їмо
образование книги воспитание чтение
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

Вчера, 14:58Wellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Вчера, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряEvents

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

25 ноябряШоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

25 ноябряFood

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

25 ноябряFun

Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

25 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Новости партнеров

Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали
Такой вкусной шарлотки вы ещё не пробовали
Тают во рту: пышные пончики с заварным кремом
Тают во рту: пышные пончики с заварным кремом
Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление