Как читать по 10 книг в неделю: семь проверенных способов

В первой половине дня читайте сложные для восприятия книги, а во второй половине дня – легкие

Как научиться читать быстро и много Фото: stocksnap.io

Читать всегда было полезно, а сейчас еще и очень модно. В книжных магазинах можно найти большое количество литературы на любой вкус: психология, бизнес, мотивация, художественная, научная. Книжные блогеры и знаменитости активно пропагандируют чтение, в результате чего у вас на полке появляется много книг. Но вот здесь может возникнуть проблема – как их все осилить, когда не хватает времени и порой сил. Предприниматель и инфлюенсер Карина Хильницкая, которая читает неприлично много книг, рассказала Сегодня.Lifestyle, как реально прочесть 10 книг в неделю.

Как за вечер прочитать целую книгу – смотрите видео:

Вашему вниманию семь проверенных способов по быстрому чтению книг:

1. Создать временные рамки для чтения

Те, в которые в комнате появляется невидимая табличка "do not disturb", поясняет Карина. В идеале, это час утром, час вечером и час на ходу (в транспорте, во время перерывов).

2. Повесить на видное место чек-лист на каждый день

Рисуем таблицу, где сверху дата, а снизу временные промежутки для чтения. Ставим галочку, после того как провели отведенное время за чтение, рекомендует Хильницкая. По ее словам, здесь есть определенная польза: галочки – мотивируют, крестники – мотивируют еще больше.

Как научиться много и быстро читать Фото: stocksnap.io

3. Читать две-три книги параллельно

Карина советует в первой половине дня читать сложные для восприятия книги, а во второй половине дня – легкие.

"Я читаю от 10 до 20 книг параллельно. Переключаться между ними не сложно, но процесс чтения с таким количеством никогда не застаивается", – делиться Карина.

4. Подписаться на книжных блогеров и профили издательств

Они постоянно делятся классными книгами и ты на подсознательном уровне хочешь читать больше, чтобы успевать за всеми новинками, говорит Карина.

5. Использовать правило 50 страниц

Если, прочитав 50 страниц, книга не обретает направление, краски и не рисуется основной посыл лучше ее закрыть, уверена Хильницкая.

"Есть вероятность, что книга окажется на 99% состоящей из воды или мам ее рано читать и вы не понимаете, о чем она", – пояснила инфлюенсер.

6. Составлять списки must-read

Когда со страниц на тебя смотрит список из 200-300 книг, ты автоматически начнешь выделять больше времени для чтения, уверяет Карина.

Составляйте списки книг, которые хотите прочесть Фото: stocksnap.io

7. Изменить свою скорость чтения

Для этого полезно будет практиковать скорочтение. Можете самостоятельно постараться овладеть этой техникой с помощью интернета, а можете и на курсы записаться. Но скорость чтения точно увеличиться, если вы будете читать чаще и больше, заверяет Хильницкая.

Ранее мы сообщали, что полезного можно почитать: ТОП-5 книг по воспитанию детей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.