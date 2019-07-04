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Что означает день недели вашего рождения: особенности характера

Те, кто родился в понедельник, отлично умеют договариваться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Как день рождения влияет на судьбу человека
Как день рождения влияет на судьбу человека
Фото: Pixabay

Дни недели издавна связаны с астрологическими соответствиями — планетами. Например, пятница в английском языке названа в честь богини красоты и планеты Венеры, а воскресенье — это день Солнца. Древние люди считали, что каждый день недели несет в себе энергетический заряд. Соответственно люди, которые родились в определенные дни недели, имеют особенности характера, о которых мы и расскажем ниже в нашем материале.

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Дни недели и особенности характера

Понедельник

Если Вы родились в понедельник, то не исключено, что вы мыслите креативно, но обладаете особенностью держать много хороших идей при себе. Также вы очень чуткий человек и умеете сочувствовать. Рожденные в понедельник отлично умеют договариваться, и убеждены, что каждый получает то, что хочет.

Вторник

Если Вы родились во вторник, то вы успешны в построении карьеры. Иногда переживаете по поводу вещей, которые не можете контролировать. У рожденных во вторник - много энергии и драйва.

Среда

Если Вы родились в среду, то вы всегда организованы. Вы очень легки на подъём, и окружающим нравится то, каким расслабленным вы выглядите. Рожденные в среду, хорошо ладят с разными людьми.

Значения дня недели
Значения дня недели
Фото: pexels.com

Четверг

Если Вы родились в четверг, то вам нравится учиться у других людей, вы любите общение. Также вы – независимый работник. Те, кто родился в четверг, умеют ладить с разными людьми.

Пятница

Если Вы родились в пятницу, то вы — духовный человек и склонны быть эмоционально чувствительными в отношениях. Также у вас есть особая житейская мудрость.

Суббота

Если вы родись в субботу, то у вас есть естественная уверенность в себе, которая не всегда нравится окружающим людям. Также вам вверено много обязанностей, и вы заслуживаете доверия. Рожденные в субботу, уверенны в себе, что другие могут посчитать снобизмом.

Воскресенье

Если вы родились в воскресенье, то вам нравится отдавать. Также вам приятно проводить время в одиночестве. У рождённых в воскресенье есть позитивное отношение к жизни.

Напомним, что ранее мы писали о правилах здорового эгоизма

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