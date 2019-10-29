Как добиться мира в отношениях с близкими: простой совет психолога

Каждому человеку важно заниматься собой и развиваться

В большой семье каждый человек - личность Фото: Pexels

Чтобы добиться мира в отношениях с близкими, важно дать людям свободу быть такими, какие они есть. Такой простой совет для сохранения отношений дал психолог Михаил Лабковский. К слову, ранее мы уже выясняли все про главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами.

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В своем Instagram он советует позволить людям просто быть рядом с вами.

"Прекратите требовать от мужа, жены, детей, братьев и сестер, чтобы они были такими, какими вы их по каким-то своим причинам хотите видеть. Прекратите вообще писать сценарии из серии "мой ребенок должен быть таким, а муж – вот таким"", – пишет он.

По словам психолога, в первую очередь, каждому человеку важно заниматься собой, развиваться, чтобы быть полноценными личностями.

"Хотите, чтобы ребенок больше читал? Покажите личным примером, как прекрасно проводить вечер с книгой. А вот стоять у него над душой, чтобы он срочно освоил всю классику, – прямой путь к конфликту", – поясняет Лабковский.

По его словам, если у вас муж, допустим, нейробиолог, не надо требовать от человека, чтобы он бросил лабораторию и срочно пошел заниматься бизнесом. Это живой человек, а не предмет.

"Как только вы начнете относиться к своим близким, как к живым людям, а не объектам типа стола или табуретки, отношения наладятся", – заверяет Лаковский и добавляет, чтобы вы также относились и к себе, как к живому человеку, у которого есть свои желания, интересы и потребности. ⠀

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