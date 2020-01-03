Как добиться своей цели и не опустить руки раньше времени: полезная практика

Психолог Анна Литвинчук советует фиксировать промежуточные результаты

Как добиваться своих целей Фото: Pexels

С началом Нового года многие начинают ставить цели и мечтают их всех добиться. Вот только не все умеют успешно осуществлять то, чего хотят. Важно понимать, что любые цели требуют от человека немалых ресурсов – времени, энергии, денег. И часто на полпути человек устает, а не получив сиюминутных результатов, может и вовсе опустить руки. Как научиться добиваться своей цели, знает психолог Анна Литвинчук.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

Анна рассказала об одной полезной практике, которая помогает не только добиваться целей, но и чувствовать удовлетворение на протяжении всего пути.

"Заводим красивый блокнот/тетрадочку. Пишем туда свою цель. Допустим "Создать гармоничные отношения со своим партнером". Далее напишите, как минимум 20 пунктов, по каким критериям вы поймете, что они гармоничны", – пояснила Литвинчук.

Психолог указала некоторые маячки для примера.

Мы живем вместе. Суббота – это наш семейный день, который мы проводим вместе: ходим в кино, гуляем, проводим время на природе. Мужчина зарабатывает от (указать сумму). Я занимаюсь любимым делом (каким и что оно мне приносит) и подобные пункты.

Причем лучше писать все эти критерии во временных рамках, советует психолог и приводит пример: ваша цель – реализовать в течении полугода, года, двух-пяти лет. И маячки вы пишите – на полгода, год, два-пять лет.

Как правильно добиваться целей Фото: Pexels

Затем вы перелистываете страницу и с нового листа фиксируете промежуточные результаты, говорит Анна и рассказывает, как это сделать, на примере отношений:

29.12 мы провели время в кино, смотрели фильм.

03.01 мужчина взял билеты и мы поехали отдыхать и так, каждое для вас значимое событие вы записываете. Тогда у вас получится что-то вроде дневника.

"Ваша долгосрочная цель может быть любой. Важно, чтобы вы видели промежуточные результаты. И за каждый промежуточный результат не забывайте себя поощрять. Как? Как вам того хочется – шоколадкой, духами, книгой", – пояснила психолог.

Она также напомнила, что нет такой цели, которую вы бы не смогли достичь, только не обесценивайте даже минимальные результаты.

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