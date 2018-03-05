Как добиться успеха с помощью правильных привычек: четыре ежедневных правила

Быть успешным хотят многие, но далеко не все знают, как этого достичь. Оказывается, что добиться успеха можно с помощью правильных привычек.

Эксперт портала по поиску работы и карьерным советам The Muse Элис Калиш рассказала, как достичь успеха с помощью четырех простых правил, передает Новое время.

Как добиться успеха: четыре ежедневных правила

1. Читайте. Не пугайтесь, никто не просит вас читать по новой книге каждый день. Но если перед сном или по дороге на работу вы будете уделять немного времени, чтобы прочитать новую колонку интересного блогера, аналитическую статью на волнующую вас тематику или хоть пять страниц книги, это вам очень поможет.

Умные люди знают, что если они будут постоянно следить за новостями в своей отрасли или скачивать новейшую книгу для профессионального развития, они всегда будут на шаг впереди. Пообещайте себе каждый день что-нибудь читать. Сначала понемногу, а затем увеличивая объем прочитанных страниц.

2. Общайтесь с людьми. Большинство из нас ежедневно проверяет ленту в соцсетях, лайкая фото и записи друзей и коллег. Но многие ли заходят дальше? Элис Калиш советует регулярно комментировать публикации знакомых, писать о своих впечатлениях, задавать вопросы и давать советы, поздравлять с днем рождения или помолвкой. Да, эти действия не повлияют на вашу карьеру тотчас же. Но дружеские отношения с друзьями в соцсетях могут помочь вам в будущем.

Гораздо проще обратиться к кому-нибудь за советом или помощью не спустя пять лет отсутствия общения, а при постоянном контакте, поддержке связи. Возможно, наступит момент, когда вы поймете, что не зря тратили две минуты своего времени, чтобы спросить у человека, как дела.

3. Ведите дневник. Записывая свои мысли, идеи, достижения и планы, мы можем лучше оценивать сложившуюся ситуацию и анализировать свои достижения за определенный временной промежуток. Ведение дневника, блога или заметок в соцсетях помогает разобраться в себе, очистить мысли и понять, в каком направлении двигаться дальше.

4. Задавайте вопросы. Спросите у своего босса, что помогло ему стать тем, кем он сегодня является, спросите коллегу, над чем он работает, попросите друга объяснить вам иностранную концепцию, просите о помощи, когда она вам нужна. Будьте любопытным – на собраниях, мероприятиях, за чашкой кофе во время обеда.

Всегда старайтесь узнать больше. Глупых вопросов не бывает. Если вы задаете какой-нибудь вопрос, это говорит о том, что вы стремитесь расширить кругозор, что похвально, а не стыдно.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что достаточно убрать из жизни семь "О", чтобы стать счастливым. Если люди научатся правильно взаимодействовать со всеми этими "О", мир наполнит нас другими замечательными событиями.