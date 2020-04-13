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Как доставить женщине удовольствие в постели: пять полезных советов

Помните, что удовольствие от секса – это ответственность обоих

Елена Соловьева
Сегодня, 17:25
  • основатель отеля для ролевых игр Cherry Twins

Куннилингус. Эта сексуальная практика окутана не меньшим количеством мифов и противоречий, чем анальный секс. "Куни" обсуждают, хвастаются, делятся навыками, приписывают ему какие-то сверхволшебные эффекты. А на самом деле?

На самом деле многим женщинам это вообще не нравится. Из стыдливости, неловкости, неумения партнера, комплексов и т.д. Самый частый ответ: "По-честному, мне это не доставляет удовольствия".

Как доставить удовольствие женщине
Как доставить удовольствие женщине
Фото: Depositphotos

Реальность такова, что по-настоящему умеют делать "куни" максимум 10% мужчин – те, кто озадачились правильным обучением (да-да, это не дар богов, учится надо), строением женского тела и помнят, что каждая девушка индивидуальна. Они терпеливы, чувственны и эмпатичны. Таких любовников ценят, как реликвию и тут действительно есть шанс "взлететь на седьмое небо". В остальных случаях – намек на то, что надо бы чему-то поучиться, вызывает две реакции: "Зачем? У меня все нормально" и "Никто не жаловался". Мужчины, вы правда верите, что есть некая книга "жалоб и предложений", где женщины после секса будут писать комментарии?

Но вернемся к процессу. Что становится азбукой? Конечно же порнофильмы. Куда же без них. Отношение к клитору там эстрадно-цирковое. Его мнут, теребят, кусают, тискают, зажимают, по нему бьют, поливают субстанциями от воска до шампанского, а стойкий маленький боец клитор гордо сносит все пытки. Вот все это в большинстве случаев и пытаются повторить в реальности.

При этом часто мужчины преподносят такую "процедуру" чуть ли не как подарок, неимоверно гордые собой, но при этом вообще не спрашивают, что и как нравится женщине. Итог – он пыхтит где-то внизу, весь в слюнях, она ждет, когда эта бессмысленная возня закончится.

Как влияет сдерживание в сексе на организм – смотрите видео:

Хотите доставить друг другу удовольствие? Настоящее, не фальшиво наигранное?! Несколько советов от Cherry Twins:

  1. Мужчины, помните, что просто "полизать" и "потеребить" – это фейл. Женщины давно и щедро поделились знаниями, как и что нужно делать, вам осталось перестать корчить всезнающего мачо и потратить время на изучение готовой информации.
  2. Секс начинается задолго до того, как вы сняли ее трусики. Создайте настроение, когда в этих трусиках будет мокро не от того, что вы там 15 минут слюни размазываете, а еще в ресторане.
  3. Смотрите на реакцию партнерши. И не забывайте, что все женщины разные: то, что нравилось одной, не нужно "копипастить" на всех.
  4. Женщины, мужчины не умеют читать мысли. Представляете? Совсем. От слова никогда. Поэтому он не может сам догадаться, что, где и как вам нравится.
  5. Хотите научить его делать это по-настоящему приятно для вас? Покажите как. Идеальный вариант – помастурбируйте при нем. Поверьте, этот урок он не забудет, а вас ждут сладкие практики.

Помните, что удовольствие от секса – это ответственность обоих. Не бойтесь учиться!

А для тех, у кого есть вопросы по воплощению сексуальных фантазий или общению со своей парой о сексе – уже завтра, 14 апреля в 20:00 будет бесплатный Zoom chat онлайн с основательницей Cherry Twins Еленой Соловьевой и cексологом Викторией Прудкой.

Подключиться к конференции Zoom можно здесь.
Идентификатор конференции: 795 3670 3698
Пароль: 2eDUg5.

Напомним, ранее мы рассказывали, как разнообразить свою сексуальную жизнь и научиться разговаривать о своих желаниях.

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Источник: Сегодня
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