Как достичь успеха в жизни: нестандартный метод психолога

Наталья Холоденко заверяет, что успех не зависит от стартового капитала и хорошего наследства

Успех зависит только от вас Фото: Pexels

Чтобы достичь успеха в жизни, нужно перестать мыслить только с позиции ресурсов. Именно это, по словам психолога Натальи Холоденко, делает многое невозможным. Ранее мы уже рассказывали про девять установок победителя, если вы хотите достичь успеха в бизнесе. Теперь психолог в Instagram пояснила, что такое успех и рассказала нестандартный метод, как достичь этого самого успеха.

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"Я часто слышу, как люди, объясняя собственную непродуктивность, говорят: "Был бы стартовый капитал, конечно, я открыл бы собственный бизнес!". Или: "Мне бы знакомства, как у этой девочки, я еще большего достигла бы, чем она"", – приводит она пример.

В то же время, параллельно с этим сотни людей без всяких "если бы" и полного отсутствия чего-либо, кроме цели, создают компании и воплощают свои мечты, делая этот мир лучше.

"Я точно могу сказать, что тот, кто думает, что успех зависит от стартового капитала, хорошего наследства, связей папы или лотерейного билета, так и не понял главного", – написала Холоденко и пояснила, что такое успех.

По ее словам, успех — это когда ты решил уравнения со многими неизвестными. И чем меньше у тебя было шансов, тем вкуснее победа. Поэтому главные ресурсы — не на твоем счету в банке, а в объективном недостатке признания, несправедливой бедности, раздражении на очередную неудачу, когда все это переполняет так, что хочется закричать прямо посреди улицы: "Да за что мне все это!"

Именно в такие моменты закипания, отмечает Холоденко, в человеке рождается настоящий создатель чего-то, что невозможно проигнорировать, за что хочется заплатить, к чему тянет.

"Главное — не выключать свой огонь несогласия, дать закипеть чайнику так, чтобы крышка слетала и на пике злости направить это не на свое "Да" очередной новой машине, а на собственную цель", – отмечает Наталья.

По словам психолога, ты — главный источник всех ресурсов, поэтому вся любовь в твоей жизни, как и боль, — это твои усилители.

"Нет никаких неправильных ситуаций, есть лишь катапульты, которые выбрасывают тебя на новую территорию для настоящих свершений", – подытожила Холоденко.

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