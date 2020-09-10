Как экологично избавиться от злости: пять способов
Когда мы ругаем себя за то, что на кого-то злимся, то от этого становится только хуже
Злиться – это нормально. Мы можем злиться на друзей, родных, коллег. Такая здоровая реакция – это нормально, но надо уметь это правильно делать, чтобы не испортить отношения со всеми и не портить настроение себе. А еще важно, не держать все в себе, чтобы не накапливать "материал" для развития различных болезней, рассказывает психолог Пелецкис Евгенияна своей странице в Instagram. Она назвала самые мирные способы "спустить пар".
1. Крик
Покричите. Дома в подушку, в машине, можно отъехать куда-то в безлюдное место, сделать музыку громче и от души покричать. Сначала может возникнуть чувство стеснения самого себя, но, главное начать и не сдерживаться, а сделать это со всей душой и эмоциями.
Если переживания хорошо проработались криком, то потом реакция может быть разная: и слезы, и тошнота. Все зависит от глубины эмоций, которые были сдержаны. Крик позволяет снизить напряжение, которое вызывает стресс в теле.
2. Побейте подушку
Приседайте, танцуйте, разбейте яйцо или что-то из посуды, что не жалко и где не жалко. Еще можно заняться уборкой или вещи разобрать и выкинуть ненужное. Сейчас, кстати, и специальные "квесты" есть, где можно за деньги от души побить посуду или технику. Побесноваться по полной.
3. Напишите
Берите в руки ручку и пишите письмо тому, на кого обижены или злитесь. Можно высказать все по полной и любыми словами. Далее со злостью порвите и выбросите либо, тактично скорректировав, отправьте, отдайте или прочитайте тому, кому оно предназначалось. Важно от руки писать, чтобы было телесное участие.
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4. Разговаривайте
Поговорите прямо, если это возможно. Без критики и обвинений, а концентрируясь на своих ощущениях. "Мне было неприятно, обидно. Для меня это было неприемлемо". Объясните, что разозлило вас и выясните мотивы оппонента.
5. Дышите
Это, пожалуй, самый простой и быстрый способ успокоиться – выровнять дыхание. Мозг не умеет сразу отключаться от сильных эмоций, поэтому нужно помочь ему сделать паузу при помощи дыхательных упражнений. Попробуйте сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь дышать животом. Размеренное дыхание позволяет избавиться о неприятных эмоций и настроиться на спокойное, расслабленное состояние.
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