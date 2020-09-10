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Как экологично избавиться от злости: пять способов

Сегодня, 11:06

Когда мы ругаем себя за то, что на кого-то злимся, то от этого становится только хуже

Злиться – это нормально. Мы можем злиться на друзей, родных, коллег. Такая здоровая реакция – это нормально, но надо уметь это правильно делать, чтобы не испортить отношения со всеми и не портить настроение себе. А еще важно, не держать все в себе, чтобы не накапливать "материал" для развития различных болезней, рассказывает психолог Пелецкис Евгенияна своей странице в Instagram. Она назвала самые мирные способы "спустить пар".

Когда мы ругаем себя за то, что на кого-то или на что-то злимся, то от этого становится только хуже. Потому что так мы запрещаем себе гнев и подавляем агрессию в тело.

Как избавиться от злости: пять способов

1. Крик

Покричите. Дома в подушку, в машине, можно отъехать куда-то в безлюдное место, сделать музыку громче и от души покричать. Сначала может возникнуть чувство стеснения самого себя, но, главное начать и не сдерживаться, а сделать это со всей душой и эмоциями.

Как избавиться от злости
Как избавиться от злости

Если переживания хорошо проработались криком, то потом реакция может быть разная: и слезы, и тошнота. Все зависит от глубины эмоций, которые были сдержаны. Крик позволяет снизить напряжение, которое вызывает стресс в теле.

2. Побейте подушку

Приседайте, танцуйте, разбейте яйцо или что-то из посуды, что не жалко и где не жалко. Еще можно заняться уборкой или вещи разобрать и выкинуть ненужное. Сейчас, кстати, и специальные "квесты" есть, где можно за деньги от души побить посуду или технику. Побесноваться по полной.

3. Напишите

Берите в руки ручку и пишите письмо тому, на кого обижены или злитесь. Можно высказать все по полной и любыми словами. Далее со злостью порвите и выбросите либо, тактично скорректировав, отправьте, отдайте или прочитайте тому, кому оно предназначалось. Важно от руки писать, чтобы было телесное участие.

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4. Разговаривайте

Поговорите прямо, если это возможно. Без критики и обвинений, а концентрируясь на своих ощущениях. "Мне было неприятно, обидно. Для меня это было неприемлемо". Объясните, что разозлило вас и выясните мотивы оппонента.

5. Дышите

Это, пожалуй, самый простой и быстрый способ успокоиться – выровнять дыхание. Мозг не умеет сразу отключаться от сильных эмоций, поэтому нужно помочь ему сделать паузу при помощи дыхательных упражнений. Попробуйте сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь дышать животом. Размеренное дыхание позволяет избавиться о неприятных эмоций и настроиться на спокойное, расслабленное состояние.

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Источник: Сегодня
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