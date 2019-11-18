Как говорить с детьми про смерть, рак и другие серьезные проблемы в семье: совет психолога

Специалист советует родителям помочь своим детям пережить плохие новости в семье

Как говорить с детьми про смерть и рак Фото: stocksnap.io

Ребенок в семье – это будущий взрослый. Нельзя прожить определенный период жизни в состоянии абсолютного счастья, а потом в один миг вырасти и столкнуться с реальностью. Ребенок – это часть семьи, который, по мере взросления, также проживает хорошие и плохие периоды в жизни. И если в семье кто-то умирает или серьезно заболевает, ребенку важно об этом сказать, считает Юлия Чемер, психолог и руководитель Центра развития ребенка "Наші мрії – щасливе дитинство".

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"Очень часто ко мне обращаются родители с вопросами: " Как сказать ребенку о смерти близкого родственника?" или "Как себя вести, если кто-то в семье тяжело заболел и играть с ребенком, радуясь и смеясь, уже не так просто?" Если случается вдруг так, что у одного из членов семьи обнаружено тяжелое заболевание, исход которого нельзя предугать, то детям следует сначала рассказать, что такие болезни существуют, что бывают разные исходы, но обязательно отметить, что нужно быть под контролем специалистов и всегда верить в выздоровление", – поясняет Юлия.

Для того, чтобы нанести менее глубокую травму, как себе, так и ребенку, нужно обратить внимание на эмоции принятия, советует психолог и поясняет, что в первую очередь взрослые должны понимать это состояние. Основным посылом может быть выражение: "Это жизнь и она сейчас для нас продолжается". Далее взрослый, которому ребенок доверяет может описывать эмоции ребенка в трудные периоды. Таким образом вы проживете "плохие новости" вместе и осознание случившегося придет для каждого на уровне согласно возраста.

"Самым главным моим посылом будет: "Говорить правду". И случись в семье любая беда, чем раньше вы сообщите об этом детям, тем лучше", – отмечает специалист.

Доктор Элизабет Кюблер-Росс еще в 1969 году в своей книге "О смерти и умирании" описала пять стадий горя:

Отрицание Торг Злость Депрессия Принятие

Почему важно проживать стадии горя всем вместе?

По словам психолога, если вы узнали о болезни или смерти близкого человека, вы начинаете ее "принимать" с той самой стадии "отрицания". И ошибочным является мнение, что детям нужно говорить, когда взрослый успокоится и сможет "нормально пояснить". Когда взрослый доходит до стадии "принятия" и решается сказать ребенку, то очень сложно понять бурные и длительные реакции ребенка, который вступает лишь в первую фазу проживания горя или плохих новостей. И на этом этапе начинают ребенка водить к специалистам-психологам, чтоб помочь пройти такой сложный период.

"Если родители не уверены в правильности стратегии "как рассказать ребенку", то лучше сразу обратиться к психологу. Ведь классификации проблем и методы их решения стандартны, но к каждому нужен индивидуальный подход. Все зависит от темперамента и характера членов семьи. Один ребенок принимает информацию и лишь спустя время может начать задавать вопросы, а другой – будет горевать с ярким всплеском эмоций", – поясняет эксперт.

Помните, что жизнь – прекрасна и полна разных событий, как хороших, так и плохих. Но важно всегда помнить, что взрослый уже был ребенком, а ребенок – нет. И только разумный подход к воспитанию детей, может привести к стабильности их эмоционального здоровья в будущем, пояснила психолог.

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