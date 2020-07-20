Как и где найти достойного мужчину: советы психолога

По статистике, от 20 до 30% супружеских пар встретились в кругу общих друзей

Чтобы найти достойного мужчину, надо искать. Потому что, как известно, под лежачий камень и вода не течет, а вера в то, что это само все произойдет в нужный момент — это признак инфантилизма, детского представление о мире, в котором булки растут на деревьях, деньги "привлекаются" мыслями, а принцы стучатся в двери многоэтажек в поисках доброй сердцем Золушки. Об этом говорит психолог Александр Шахов и на своей странице в Instagram дает советы, где именно можно найти достойного мужчину.

По его словам, достойных мужчин и правда мало, но они есть. И если не делать активных движений, чтобы он тебя встретил, доверяя это дело слепой судьбе, то шансы встретить одинокую старость ползут резко вверх, говорит психолог.

Как и где найти достойного мужчину Фото: pexels

"Чтобы получить что-то ценное, надо приложить усилие. Но прежде чем его прикладывать, надо узнать куда, ведь если целый год копать подкоп из тюрьмы, не обязательно из нее выберешься, если ты копал не в том направлении", – приводит пример Александр.

По его словам, вопрос: как найти — неверный, потому что он приводит в тупик. Правильные вопросы, говорит психолог, где найти и что делать.

Где найти достойного мужчину

1️. Бизнес: сообщества, клубы, тренинги, выставки

Сильные, активные и успешные альфа-самцы держатся своих и собираются в местах "кормежки". Попасть в эти закрытые сообщества довольно сложно. Во-первых, это не магазин нижнего белья — они себя сильно не афишируют. Во-вторых, вы должны заплатить за вход кругленькую сумму — эдакий эквивалент естественного отбора. Варианты попасть волонтером или "по знакомству" совсем минимальные.

2️. Круг общих друзей

По статистике, от 20 до 30% супружеских пар встретились в кругу общих друзей. Преимущества очевидны — это просто, о кандидате можно узнать у тех, кто его знает дольше и лучше, атмосфера располагает к быстрому эмоциональному сближению. Минусов тоже достаточно: какой круг друзей, такие и кандидаты (вряд ли на вечеринку дальнобойщиков придет руководитель юридического бюро), у вас нет особого выбора (не то, чтобы у подруг было по 5-10 холостых мужчин разных качеств и размеров). ⠀

3️. Забота

Этот вариант идентичен предыдущему: по статистике, 25% пар вместе работают или работали. Недостатки и преимущества те же, за исключением еще одного: если вы закрутили служебный роман и он закончился неудачно, вам, скорее всего, придется менять место работы потому, что "работать с тем, к кому испытывала чувства, а он ведет себя, как будто тебя в первый раз видит", невероятно тяжело эмоционально.

4️. Сайт знакомств

Согласно статистике (например, исследовательского университета Дж Хопкинса), доля супружеских пар, познакомившихся в интернете, неуклонно растет. По последним данным, это уже более 40%. Почти каждая вторая пара познакомилась через интернет. Больше того: оказывается, такие пары крепче.

Психологи объясняют это тем, что партнеры отбирают друг друга более осознанно, отдавая предпочтения тем, с кем схожие интересы, мировоззрение, ценности. Среди таких пар много прогрессивных взглядов, а значит, более либерально настроенных и социально комфортных (настроенных на сотрудничество).

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А вот еще один показатель: по данным американской статистики, 72% мужчин среднего класса с годовым доходом около 100 тысяч долларов для поиска партнера использовали или используют интернет. Деловым людям некогда ходить по барам, но в интернете мы всегда время находим. Сайты – хорошее место для поиска достойных кандидатов. У них есть только один существенный недостаток – там очень много "барахла" – кандидатов, которые используют этот ресурс для своих дурных целей.

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