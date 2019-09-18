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Как избавиться от чувства стыда: три простых шага

Психолог дала технику для проработки этого неприятного чувства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:13
Избавьтесь от чувства стыда и наслаждайтесь жизнью
Избавьтесь от чувства стыда и наслаждайтесь жизнью
Фото: Pixabay

Наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливым человеком хотят многие, но не у всех это получается. И виной тому могут быть многие факторы, среди которых и чувство стыда. Оно тормозит человека и тем самым не дает двигаться вперед и достигать своих целей. Психолог Светлана Керимова в Instagram назвала три простых шага, которые помогут вам проработать это чувство стыда, а затем и избавиться от него.

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Осознать и не пытаться ничего изменить

Вы знали, что ежедневно в нашей голове около 65 тысяч мыслей, 95% из них похожи на те, что были вчера, и те, что будут завтра. Первым шагом будет отследить и записать мысли, которые к вам приходят. Не заставляйте ваш мозг сразу менять эти мысли на положительные. Просто проанализируйте в какой момент вам становится стыдно.

Признайтесь себе в том, что произошло!

Не пытайтесь ругать себя и пытаться сделать вид, что это не ваши чувства. Таким образом вы их не проживаете. И как результат, не работаете со стыдом, а даете ему себя разрушать.

Теперь каждый раз, когда вы чувствуете стыд, не уходите в негатив, а признаетесь себе в том, что произошло, улыбнитесь и скажите: "Я не святая, я живая, у меня получится проработать это чувство и избавиться от него".

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Сделайте чек-лист удовольствий

Стыд – это запрет на получение удовольствий. Выпишите все, что доставляет вам радость и удовольствие и разрешите себе сделать что-то из этого списка. Можете начать с маленького шага, потом перейти к большему. Длинная дорога всегда начинается с первого шага. Сделайте его и вы почувствуете, что все запреты только в вашей голове.

"Запомните, что маленькие ежедневные улучшения принесут, в конце концов, большие преимущества", – подытожила психолог.

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