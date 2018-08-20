Как избавиться от комплексов: практичные советы

Нельзя просто взять и полностью проигнорировать свои комплексы

Полюбите себя. Фото: pixabay

Комплексы часто становятся проблемой для достижения целей, поиска любимого дела или создания отношений. И часто ситуация усугубляется, если человек концентрирует свое внимание на них.

Нельзя просто взять и полностью проигнорировать свои комплексы, с ними можно и нужно бороться, иначе впоследствии такие проблемы могут оказать не самое лучшее влияние во взрослой жизни.

Практическое руководство по избавлению от комплексов.

Как правило, избавиться от комплексов в легких и средних случаях вполне можно самостоятельно. Для этого важно разделить основные шаги на несколько важных этапов:

Выяснить причину; Составить план действий; Обозначить минимальные и глобальные цели; Действовать и следить за успехами.

Подобного рода проблемы, как правило, идут родом из детства. При борьбе с заниженной самооценкой важно вспомнить следующие нюансы детства.

Каковы были отношения в семье?

Не было ли проблем в общении со сверстниками?

Какие были отношения с учителями и соседями по дому?

Данные вопросы являются наводящими и их анализ поможет выявить корень проблемы. Вполне возможно, что человека слишком сильно опекали родители или продолжают это делать во взрослом возрасте. Не удивительно тогда, что комплексы стали частью жизни, вроде бы, взрослого человека. Также комплексы могут возникать из-за издевательств в школе, которым, к сожалению, подвергается все больше вполне адекватных детей. Если родители контролировали отношения с соседями по дому и квартире, то не удивительно, что во взрослой жизни человек испытывает трудности в социальной адаптации и коммуникабельность оставляет желать лучшего. Оттуда и неуверенность в себе, комплексы, идущие с детства и ряд прочих проблем.

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План действий в борьбе с комплексами

План действий в борьбе с комплексами имеет порой решающее действие. Важно, в первую очередь, понять, что никому не нужно ни за что отчитываться. Разве что психологу, если проблема решается с его помощью. Важно проанализировать, в каких сферах жизни и по какому поводу комплексы возникают чаще всего. К примеру, при трудоустройстве человек заранее уверен, что его не возьмут на работу. Этот признак наличия комплексов кроется в финансовой сфере и связан с разными источниками. Если проблема наблюдается в отношениях с противоположным полом, значит, комплексы следует устранять в личной жизни. Для выработки иммунитета к комплексам следует также выработать определенные черты характера, соответствующие отдельно каждой сфере.

Для составления планов действий можно использовать как краткосрочные, так и долгосрочные цели. К примеру, найти работу – цель краткосрочная и реализуемая за пару месяцев. А вот заработать крупную сумму денег или получить новый навык на стоящем уровне- цель долгосрочная и потребует для реализации больше времени. Психологи советуют при такой работе над собой вести дневник успеха, где отмечать не только полученные навыки, но и провалы, чтобы объективно видеть картину происходящего в жизни.

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