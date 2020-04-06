По всем правилам фен-шуй: как избавиться от ненужных вещей

Старые и ненужные вещи, которыми вы не пользуетесь, отвлекают вас от важного

Весна – идеальное время для генеральной уборки и избавления от ненужных вещей. Особенно сейчас, когда многие вынуждены сидеть дома на карантине, перестав при этом временно работать. Посвятите свое свободное время уборке, использовав простые правила фен-шуя – науки о гармонии человека и того, что его окружает, об искусстве выбирать правильные места и вещи для жизни.

Какими средствами лучше убирать дома – смотрите видео:

Вашему вниманию три главных совета фен-шуй, как правильно избавляться от ненужных вещей.

1. Избавьтесь от беспорядка

В доме или на работе должно быть чисто, а для этого необходимо избавиться от беспорядка и хлама. Это поясняется очень легко – в чистом пространстве и ваши мысли станут чистыми.

Считается, что старые и ненужные вещи, которыми вы не пользуетесь, отвлекают вас от важного, постоянно напоминают вам о прошлых событиях, ошибках и направляют ваше внимание в неправильное русло. Поэтому, если вы хотите двигаться дальше – избавляйтесь от всего хлама.

2. Правильно расставьте вещи в доме

Согласно правилам фэн-шуй, у каждой вещи в доме есть свое место, которое только усиливает ее силу и наполняет пространство энергией. Важно понимать, что даже украшения и различные изображения на стенах играют важную роль: войны и страдания, изображенные на стенах, несут угнетающее настроение и владельцам жилья. Все, что хоть как-то напоминает или ассоциируется у вас с негативом, необходимо убирать.

Кроме того, важно помнить, что у каждой комнаты в доме есть свое предназначение: спальня – для сна, где телевизору и ярким местам не место; кухня – для еды, где все тарелки и кастрюли должны иметь свое место.

Как часто нужно убирать в доме Фото: Pexels

3. Срочно избавьтесь от трех вещей

Чтобы в вашем жилье были удача и счастье – необходимо срочно избавиться от трех вещей – побитой посуды, старой одежды и обуви, а также от искусственных растений.

Побитая посуда

Щербатая, треснутая или побитая посуда несет в себе разрушение и привлекает в вашу жизнь только разочарования, невзгоды и такие же "трещины". В фэн-шуй посуда является символом благополучия и достатка, а также счастья и гармонии. Соответственно, побитая посуда притягивает в вашу жизнь лишь негативную энергию.

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Старая одежда и обувь

Если у вас полный шкаф вещей, а вы носите лишь третью часть, то от остальной одежды и обуви нужно непременно избавиться. Все вещи, в которые вы не помещаетесь, порванные или с поломанными деталями, с пятнами или они вам просто не нравятся – выкидывайте, продавайте, отдавайте. Это поможет вам очистить энергетическое пространство в доме и освободить место для новых вещей и положительной энергии.

Избавьтесь от старых вещей Фото: Pixabay

Не удивительно, если после генеральной уборки в своем гардеробе вы познакомитесь с новыми нужными людьми или получите выгодное предложение по работе.

Искусственные растения

Такая альтернатива живым цветам не только не красивая, не модная и является отличным пылесборником, а еще и притягивает в дом плохую энергию, которую в фэн-шуе называют "мертвой". Поэтому, не бойтесь завести дома живой цветок или порадовать себя букетом, а вот все ненастоящие растения выбросите на свалку.

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