Как избавиться от ревности, уезжая в отпуск без мужа: пять советов

Обезопасить семейный очаг можно, заранее предложив благоверному сценарий отдыха

Научитесь отдыхать врознь. Фото: pixabay

Раздельный и такой долгожданный отдых может и сможет освежить ваши отношения, но вот согласиться на него далеко не каждая женщина. Ведь отдыхая на море с детьми, мысли о том, что делает муж один дома, не дадут расслабиться.

Вашему вниманию пять советов, как избавиться от ревности, уезжая в отпуск без мужа от Лиза.

Совет 1. Не дай мужу заскучать!

Свободное время, внезапно свалившееся на загруженного работой и бытом семейного человека, может спровоцировать его на необычные поступки. Как правило, первые дни он проводит в эйфории – пицца на дом, пиво под футбол, никакой уборки и мытья посуды! Но затем становится скучно, и он начинает оглядываться по сторонам в поисках приключений.

Что делать? Обезопасить семейный очаг можно, заранее предложив благоверному сценарий отдыха – рыбалка или охота с друзьями (на такие выезды отправляются обычно исключительно мужскими компаниями), шашлыки на даче заодно и насос починит и забор покрасит. А может, машина нуждается в профилактике или кран на кухне подтекает? Словом, временно одинокому мужу надо подготовить фронт работ!

Совет №2. Какое твое секретное оружие?

Пойми: невозможно оградить взрослого мужчину от женского общества. Вокруг него всегда будут сотрудницы, жены друзей и симпатичные незнакомки в мини. Поэтому важно, чтобы мужчина сам не хотел реагировать на их призывные взгляды.

Что делать? Постарайся сделать так, чтобы муж ждал твоего возвращения. За несколько дней до отъезда устраивай любимому жаркие "секс-пати" — чтобы он предвкушал твое возвращение. Если раньше ты в чем-то отказывала мужу, есть смысл уступить накануне отъезда: поверь, окрыленный твоей уступчивостью, он будет думать только о тебе! Прояви заботу и приготовь мужу его любимые блюда. Может, путь к сердцу мужчины лежит и не через желудок, но, поверь, он это оценит.

Совет №3. Поддерживай огонь страсти

Перед отпуском "почисти перышки" — измени прическу, обнови гардероб. Пусть муж увидит, какую красотку он отпускает одну на курорт – легкая ревность не повредит вашим отношениям.

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Что делать? Шли ему романтические сообщения и фото в купальнике, почаще звони и рассказывай, какие фантазии вы вдвоем воплотите в жизнь, когда ты вернешься.

Совет №4. Никакого нытья!

Не ной о том, что скучаешь, не грузи проблемами (ребенок капризничает за столом, у тебя разболелось горло и т.п.): помочь на расстоянии муж все равно не сможет, а волноваться будет.

Что делать? Безудержно радоваться тому, что ты вырвалась, наконец, на свободу, тоже не стоит: провоцировать беспричинную ревность мужа тоже не стоит. Просто сообщай ему приятные мелкие события из вашей с ребенком отпускной жизни — съездили на экскурсию, сфотографировали дельфина, сын научился плавать и т.п. Такие теплые приятные моменты сближают семью.

Совет №5. Оставляем все в прошлом

И самое главное – никаких поисков улик по прибытии! Подумай: что ты будешь делать, если улики таки обнаружатся? Во-первых, проверки и допросы унижают мужчину. Во-вторых, кто ищет — тот всегда найдет. Такой "обыск" оправдан лишь в случае, когда подсознательно ты уверена в измене и хочешь найти доказательства, которые могут понадобиться тебе для развода.

Но лучше просто отпраздновать вкусным ужином с вином "воссоединение" семьи. Ревность в той или иной мере бывает у всех. Главное, чтобы она не превращалась в одержимость и причину скандалов. Научись ценить себя — и страх оказаться обманутой супругой исчезнет навсегда. Стань уверенной в себе — и призрак ревности отступит!

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