Как избавиться от симптомов депрессии: научный ответ

Ученые проанализировали 33 клинических исследований, которые охватывали 1877 человек

Силовые тренировки стали особенно популярными среди женщин. Фото: pixabay

Тренировки с весом связаны со значительным снижением депрессивных симптомов. Это выяснили ученые из Университета Лимерика в Ирландии.

Они провели исследование, проанализировав 33 клинических исследований, которые охватывали 1877 человек. Ученые хотели выяснить, повлиял ли силовой спорт на симптомы депрессии, такие как чувство бесполезности, плохое настроение и потеря интереса к деятельности.

В результате выяснилось, что силовые тренировки могут быть использованы в качестве альтернативы или дополнения к терапии для тех, кто страдает от симптомов депрессии.

Ученые не спроста взялись за исследование силовых тренировок, ведь в последнее время они стали очень популярны. Причем не только среди мужчин, но и среди женщин. Как оказалось, успех таких тренировок не только в красивом теле, которое получают люди, а и в ощущении, которые дают силовые тренировки: уверенность в себе и удовлетворение от прогресса.

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"Интересно, что самый сильный эффект был зафиксирован среди взрослых с симптомами легкой или умеренной депрессии", – отметил аспирант Бретт Гордон.

В то же время ученые рекомендует проводить силовые тренировки не чаще чем два раза в неделю.

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