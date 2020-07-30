Как избавиться от старых вещей: совет психолога

Вещи – это всего лишь образ, физическое отражение вашего внутреннего состояния

Чтобы в жизни происходили перемены, непременно нужно убирать весь ненужный хлам из дома, шкафов и головы. Но не все могут решиться просто взять и выбросить старые вещи. Почему так происходит, знает психолог Кристина Кудрявцева. На своей странице в Instagram она дала несколько советов, как избавиться от старых вещей.

"Для начала "разбарахлите" мысли. Вещи – это всего лишь образ, физическое отражение вашего внутреннего состояния. Как кавардак в квартире. Как чрезмерный нездоровый порядок", – пояснила она.

Чтобы решить эту проблему, важно понимать, что есть мир вещей и мир символов, психики.

Как избавиться от ненужных вещей Фото: Pixabay

"Выбросить старые вещи не можете. А если и выбросите усилием воли, ваши шкафы очень быстро снова забьются. Это все мир эмоций", – поясняет эксперт.

Важно также обратить внимание на то, какие чувства вы испытываете в момент уборки в шкафу:

Вдруг еще пригодится.

Жалко, она совсем новая.

Дорога как память.

Я ее так любила.

Вдруг еще похудею для этого платья.

Тут важно будет разобраться: на что эти вещи похожи в жизни? Какие переживания напоминают? С кем вы переживали подобные состояния? Какие отношения оказались не завершены?

"На вещах хорошо диагностировать себя и тренироваться", – говорит Кристина.

По словам психолога, своевременное спокойное завершение отношений – это залог успеха во многих сферах: в отношения с работой, с человеком, с вещью.

"Научитесь достойно завершать отношения в жизни, и состояние вашего шкафа изменится само собой", – подытожила Кристина Кудрявцева.

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