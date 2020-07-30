Как избавиться от старых вещей: совет психолога
Вещи – это всего лишь образ, физическое отражение вашего внутреннего состояния
Чтобы в жизни происходили перемены, непременно нужно убирать весь ненужный хлам из дома, шкафов и головы. Но не все могут решиться просто взять и выбросить старые вещи. Почему так происходит, знает психолог Кристина Кудрявцева. На своей странице в Instagram она дала несколько советов, как избавиться от старых вещей.
"Для начала "разбарахлите" мысли. Вещи – это всего лишь образ, физическое отражение вашего внутреннего состояния. Как кавардак в квартире. Как чрезмерный нездоровый порядок", – пояснила она.
Чтобы решить эту проблему, важно понимать, что есть мир вещей и мир символов, психики.
"Выбросить старые вещи не можете. А если и выбросите усилием воли, ваши шкафы очень быстро снова забьются. Это все мир эмоций", – поясняет эксперт.
Важно также обратить внимание на то, какие чувства вы испытываете в момент уборки в шкафу:
- Вдруг еще пригодится.
- Жалко, она совсем новая.
- Дорога как память.
- Я ее так любила.
- Вдруг еще похудею для этого платья.
Тут важно будет разобраться: на что эти вещи похожи в жизни? Какие переживания напоминают? С кем вы переживали подобные состояния? Какие отношения оказались не завершены?
"На вещах хорошо диагностировать себя и тренироваться", – говорит Кристина.
По словам психолога, своевременное спокойное завершение отношений – это залог успеха во многих сферах: в отношения с работой, с человеком, с вещью.
"Научитесь достойно завершать отношения в жизни, и состояние вашего шкафа изменится само собой", – подытожила Кристина Кудрявцева.
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