Как избежать конфликтов между детьми в семье: советы психолога

Отношения между братьями и сестрами – это сложная работа, которая требует поддержки со стороны родителей

Совсем избежать конфликтов в семье невозможно, но ситуацию между детьми в семье можно смягчить. Родителям по силам мягко адаптировать каждого члена семьи к новым обстоятельствам. Когда двое взрослых людей создают семью, то одним из прекрасных и значимых событий становиться появление малыша. Новый этап, новые чувства, безграничная любовь и 100% внимания ему. Все впервые и так трепетно внутри. А когда в семье появляется второй, третий ребенок, родителям важно понимать, как правильно организовать пространство каждого члена семьи, чтобы всем было комфортно, говорит психолог Юлия Чемер.

Специально для Сегодня.Lifestyle она рассказала, как избежать конфликтов между детьми в семье и сделать совместное проживание комфортным для всех членов семьи.

Что делать с гневом ребенка Фото: stocksnap.io

Что важно помнить родителям:

только они решают, когда родить ребенка (первого, второго и т.д.), не бабушки, не дедушки и не дети, которые уже есть в семье.

исключительно задача родителей создавать атмосферу отношений между всеми членами семьи. Это их ответственность.

Разница в возрасте – о чем важно помнить родителям:

1. Если старшему ребенку 1,5-3 года и появился младший

Психолог говорит, что для родителей это будет одновременно сложно и легко.

Сложно:

оба ребенка совсем маленькие,

старший ребенок еще не пришел к возрасту активной дружбы с другими детьми (его главным окружением является семья),

старший ребенок не всегда будет осознавать правила поведения с младшим,

требовать внимания дети будут приблизительно одинаково.

Легко:

режим дня не очень отличается у детей и у родителей будут минуты покоя,

о ревности в чистом виде говорить пока рано. Дети чаще всего хорошо привыкают к пополнению в семье.

Как избежать конфликтов между детьми в семье Фото: Pexels

2. Если старшему ребенку 3,5-5 лет и появился младший

Психологи считают, что это идеальная разница в возрасте между детьми в семье, ведь потребности старшего ребенка частично удовлетворяются с появлением младшего.

Добровольная забота о младшем ребенке. Возраст 3,5-5 лет – это период сюжетно-ролевой игры и чаще всего старшим детям только в радость помочь ухаживать за братиком или сестричкой. К тому же, старший ребенок уже знает, что значит иметь друзей и общается с другими детками в детском саду.

Родителям достаточно легко уделить время двоим малышам, т.к. их режимы разные. Пока старший в саду, можно побыть с младшим, а по возвращению из сада, есть время побыть со старшим, пока спит младший.

3. Когда старшему 6 лет или больше и появился младший

С одной стороны, вы легко и правдиво сможете пояснить, что за события настанут в ближайшее время, но с другой стороны – интересы детей кардинально отличаются и родителям нужно будет искать баланс в отношениях.

О чем разговаривать с детьми и как правильно вести себя родителям:

Не следует рассказывать старшему ребенку, что скоро у него появится "друг", с которым они будут дружить и весело играть. Важно правильно пояснить, что будет брат или сестра, что сначала он/она будет маленьким и сможет говорить о своих потребностях только через плач, но это изменится и договорится с ним тоже можно будет. Дети будут играть, но немного позже, со временем. Появление младшего ребенка – это стресс для старшего. Своеобразное нарушение его границ и спокойствия. Старшего сына/дочь стоит подготовить к этому событию. Психолог советует рассказывать о том, что вы бесконечно любите и не перестанете любить его ни при каких обстоятельствах. И если у него/нее возникнут любые трудности, то вы всегда готовы прийти на помощь или дать совет. Когда оба ребенка будут уже в тех периодах, когда умеют говорить, ходить и в теоретическом состоянии договариваться, то наступает время установления "братских" отношений. Родители должны проводить время с детьми вместе и с каждым отдельно.

Если между детьми возникают конфликты, которые не несут ущерба их здоровью, то следует возложить решение ситуации на брата и сестру.

Так они смогут быстрее создать команду со своими секретами и научиться дружить и не "сдавать" друг друга.

"Отношения между братьями и сестрами – это сложная работа, которая требует усилий, поддержки и терпения со стороны родителей. Важно понимать типы характера и темперамента каждого члена семьи. И, конечно, любовь", – подытожила психолог.

Почему распадаются семьи и какие особенности воспитания детей без отца – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как разговаривать с детьми на сложные темы: советы психолога.

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