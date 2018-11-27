Как избежать неловких пауз в разговоре: семь простых способов

Вы можете утратить контроль над разговором, но это тоже не повод для паники

Главное правило хорошей беседы - не паникуйте. Фото: pixabay

Неловкая пауза в разговоре может случиться с любым человеком. Чтобы ее избежать, важно научиться контролировать свои мысли и быстро реагировать. Тогда никакого смущения между собеседниками не возникнет и вы будете себя чувствовать в своей тарелке.

Просто запомните, что любой разговор поддается "реанимации". Вашему вниманию семь простых и эффективных способов избежать неловких пауз в разговоре.

1. Постарайтесь ненавязчиво сменить тему

Вы чувствуете, что приближается неловкое молчание? Вас может спасти моментальное изменение направления разговора. Затроньте какую-либо иную тему, которая может быть уместной. В конце концов, заготовьте спасительные фразы заранее. И в случае наступления молчания прерывайте его "домашними заготовками". Продумайте, что может быть интересно для собеседника, а что нет.

2. Не имитируйте свое остроумие

Вы нередко можете заметить в какой-либо компании человека-балагура. Он отчаянно привлекает к себе внимание, сыплет шутками и остротами, хвастается своими историями и даже бесцеремонно перебивает других людей. Не допускайте таких ошибок и не пытайтесь завуалировать свою зажатость наигранным остроумием. Запаситесь терпением и внимательно выслушивайте собеседников. Если вы будете относиться к ним с уважением, то неловкое молчание или моменты тишины не станут для вас проблемой.

3. Не стесняйтесь задавать вопросы

Когда вы зашли в тупик и чувствуете, что разговор начинает угасать, подбросьте "дров в костер", начав задавать вопросы. Помните, что люди обожают говорить о себе любимых. Следовательно, вы можете использовать грех тщеславия в свою пользу. Когда вы услышите ответ на заданный вопрос, вы получите зацепку для продолжения беседы. Вопросы – это всегда безотказный способ для того, чтобы не допустить паузы. Кроме того, это проявление искреннего интереса к своему собеседнику.

4. Будьте отличным слушателем

Неловкое молчание нередко возникает тогда, когда люди активно говорят, не слушая друг друга, – в результате нить разговора теряется, и собеседники уже не знают, как правильно реагировать на фразы. Итак, ваша задача – это максимально внимательно ловить каждое слово другого человека. Кстати, не забывайте о контакте глаз и отслеживайте свою мимику. При активном слушании вы получаете много информации и знаете, о чем говорить дальше.

5. Демонстрируйте свое дружелюбие

Если вы вдруг не знаете, как продолжить беседу, не пугайтесь, поскольку это проявляется в выражении вашего лица и может оттолкнуть собеседника. Конечно, внутри вы лихорадочно подбираете нужные слова, но снаружи продолжайте улыбаться и источать спокойствие и дружелюбие. Старайтесь вести себя расслабленно, не создавая неловкое молчание и паузы, чтобы поддерживать позитивную обстановку и атмосферу.

6. Практикуйте уверенное поведение

Вы вполне можете утратить контроль над разговором. Но это тоже не повод для паники. Потренируйте дома заранее уверенный вид, чтобы на людях было не очень заметно то, что вы волнуетесь и нервничаете. Постарайтесь не тереть себе нос или накручивать на палец волосы, дабы скрыть смущение. Поскольку такой язык тела с головой вас выдаст. Помните о постоянном самоконтроле.

7. Задействуйте тактическое отступление

Представьте себе, что неловкое молчание стало совсем безнадежным – значит пришло время для реализации резервного плана. Итак, разговор перешел в гнетущую тишину, и оживить его вы не в силах. Тогда вежливо извинитесь и скажите, что вам нужно на некоторое время отойти. Не исключено, что за это время вам в голову придет интересная мысль о том, как заново начать беседу.

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