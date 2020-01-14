Как избежать ссор в отношениях: пять надежных способов

Чтобы избежать ссор и недопонимания в отношениях, важно научиться прямо говорить обо всем

Как не ссориться в отношениях Фото: stocksnap.io

Ссоры в большей или меньшей степени происходят в отношениях. Особенно удручающими становятся повторяющиеся ссоры, которых можно избежать, но далеко не все понимают, как именно. Запаситесь терпением и возьмите на вооружение себе пять надежных способов.

Наиболее частые причины ссор среди украинцев – смотрите видео:

1. Говорите обо всем прямо

Чтобы избежать ссор и недопонимания в отношениях, важно научиться прямо говорить обо всем, выражая свои мысли партнеру, а не прокручивать их у себя в голове. Никто не поймет (и не должен этого делать), что у вас в голове, пока вы сами об этом не скажете. Есть проблема, опасение, страх – скажите об этом. Иначе все будет накапливаться в вашей голове и потом в один прекрасный момент вы выдадите все – тогда ссоры точно избежать не удастся.

2. Будьте последовательны в своих действиях

Всем родителям говорят, что их действия и слова должны сходится, иначе ребенок перестанет вообще воспринимать их всерьез. Со взрослыми такая же ситуация. Старайтесь говорить и действовать согласованно, иначе ваш партнер не будет вас понимать или будет воспринимать все как шутку, что-то не серьезное и просто сказанное на эмоциях.

3. Больше слушайте, чем говорите

В пылу ссоры и бушующих эмоций хочется наговорить такого, за что потом может быть неловко, стыдно или просто неприятно. Да, сказав это, вы удовлетворите свое желание уколоть оппонента, но в выигрыше всегда остается тот, кто сначала слушает, а потом говорит. Это очень важное и ценное качество для семейной жизни, и ему нужно сознательно обучаться.

4. Не ворошите старое

Если придерживаться первого пункта, тогда и до этого не дойдете. Но в любом случае, старайтесь старые разборки оставить в прошлом и не возвращаться к этому сейчас. Иначе на нерешенные вопросы сегодняшнего дня наслоятся проблемы из прошлого и тогда ссора может быть не только сильной, а и довольно продолжительной.

5. Признавайте свои ошибки, если неправы

Если в любой ситуации придерживаться позиции, что виноват только кто-то другой, тогда вы не научитесь вести продуктивный диалог и только усугубите ситуацию. Научиться признавать свои ошибки важно для вас в первую очередь, если вы хотите расти как личность. Если вы понимаете, что в этом конфликте есть и ваша вина – признайте ее и увидите, как кардинально изменится ситуация.

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