Как изменить свой подход к жизни и стать счастливым: ТОП-5 вдохновляющих лекций TED

Даже потерпев неудачу, мы все равно получаем новую возможность от жизни, и только сумев ее рассмотреть, сможем добиться желаемого

Жизнь очень быстротечна и важно успевать наслаждаться ею. Порой бывает так, что мы не осознаем, как мало чувствуем происходящее и насколько хорошо понимаем собственные эмоции или мотивы других людей.

Чтобы привести мысли в норму, важно остановиться и переосмыслить все, что происходит в жизни. Вашему вниманию подборка thepoint.rabota.ua пяти полезных лекций TED.

1. Карл Оноре: "О пользе неторопливости"

Журналист Карл Оноре, автор книги In Praise of Slowness, долгое время жил, как и любой современный человек, – с ощущением тикающих внутри часов. Пока однажды не осознал, что в стремлении сэкономить время на всем пришел к идее уделять чтению вечерних сказок сыну не больше минуты. Эта мысль так шокировала его, что Карл решил пересмотреть весь свой повседневный режим, и в итоге – и всю "спринтерскую культуру".

В своей лекции он рассказывает: причина спешки – в нашем отношении ко времени как к ресурсу, который якобы имеет свойство заканчиваться, и от которого мы вскоре начинаем зависеть. Но бесконечно так продолжаться не может. Однажды что-то заставит остановиться, и это будет или изношенный организм, или испорченные отношения с людьми, которые мы поддерживаем слишком мало: "По всему миру люди совершают что-то невообразимое: они снижают темп и обнаруживают, что вопреки стереотипному мнению о том, что "замедлишься – проиграешь" верно как раз обратное.

По его словам, снижая темп в правильные моменты, люди обнаруживают, что начинают делать все лучше.

2. Гай Уинч: "Почему всем нужно практиковать неотложную эмоциональную помощь"

Что мы делаем, если получаем физическую травму? Спешим ее вылечить. Психологические травмы мы получаем гораздо чаще, но обычно либо игнорируем их, либо усугубляем. "Почему? Из-за плохой эмоциональной гигиены. Потому что не ставим свое психическое здоровье на первое место", – поясняет психолог Гай Уинч.

На нас влияют прошлые неудачи, из-за которых мы продолжаем действовать в ожидании повторных. Нас отвергают, и мы начинаем думать, что и в самом деле недостаточно хороши. А переживая одиночество, становимся уязвимыми. Но зацикливание на негативных мыслях, говорит доктор, – это то же самое, что умышленное травмирование на физическом уровне.

Подобно тому, как мы занимаемся гигиеной своего тела, нужно ежедневно соблюдать эмоциональную. Изменив несколько простых привычек, мы сможем жить в мире, к которому стремимся – мире счастливых, удовлетворенных и по-настоящему здоровых людей.

3. Исабель Альенде: "Как жить со страстью в любом возрасте"

Писательница Исабель Альенде делится откровением: как, прожив 71 год, не терять вкуса к жизни и сохранять открытость к миру вокруг. Она признается, что смогла достичь этого благодаря ежедневным тренировкам.

Каждый день она говорит "да" всему, что встречается на пути: это позволяет ей чувствовать себя на 17. По словам Исабель, нельзя позволять обществу решать, когда нам стареть: "Что я потеряла за последние десятилетия? Людей, конечно же, места и безграничную энергию своей юности. Я начинаю терять независимость, и это меня пугает. Что я приобрела? Свободу. Мне больше не нужно никому ничего доказывать. Я не зацикливаюсь на том, кем я была, кем я хочу быть или на том, чего от меня ожидают другие".

4. Брене Браун: "Сила уязвимости"

Боязнь оказаться недостаточно хорошими для того, чтобы быть принятыми – это глобальное явление. Каждый человек хоть однажды зацикливался на чем-то, что, по его мнению, мешало быть достойным любви и уважения.

В основе этого стыда, говорит исследовательница Брене Браун, – сильнейшая уязвимость, мысль о том, что ради того, чтобы отношения состоялись, мы должны позволить людям увидеть нас, какие мы на самом деле. Она настаивает на необходимости принятия себя, поскольку только в этом случае мы сможем принять других.

Такой подход лежит в основе всех человеческих отношений. Действуя из убеждения в полноценности своей личности, в том, что достойны любви и принятия, мы перестаем защищаться и начинаем слушать, становимся добрее и нежнее – как к себе, так и к другим.

5. Дэвид Стейндл-Раст: "Хотите быть счастливыми? Будьте благодарными"

"То, как мы представляем свое счастье, отличается от представления других, но это уже то многое, что у нас есть общего – мы хотим быть счастливыми", – говорит брат Дэвид Стейндл-Раст, монах и межконфессиональный ученый.

Между счастьем и благодарностью есть взаимосвязь, но не в привычной нам закономерности: если у нас есть все, что нужно, и мы счастливы, то благодарны. Наоборот: именно с благодарности может начаться наш путь к счастью. При этом мы не может ее испытывать лишь время от времени: благодарность должна сопровождать нас на протяжении всей жизни. Даже в периоды трудностей и испытаний нужно учиться быть благодарными за каждый момент.

Как утверждает Дэвид, даже потерпев неудачу, мы все равно получаем новую возможность от жизни, и только сумев ее рассмотреть, сможем добиться желаемого.

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