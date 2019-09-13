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Как изменить жизнь к лучшему за один день: 10 простых шагов

Использовав подсказки тренера по счастью, вы непременно привнесете позитивные изменения в свою жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
Улыбайтесь чаще и это войдет в привычку
Улыбайтесь чаще и это войдет в привычку
Фото: stocksnap.io

Когда рутина и быт затягивают, тогда все начинает доставать, злить и расстраивать, что в свою очередь сказывается на здоровье. Лучше, конечно, до этого не доводить, а заняться этим вопросом загодя. И желательно, прямо сейчас. Тренер по счастью Алла Клименко в Instagram назвала 10 шагов, которые помогут вам настроиться на позитивный лад, и достичь больших перемен в жизни.

Украинцы стали чаще улыбаться – смотрите видео:

1. Заговорите с кем-нибудь о хорошем.

Так банально, так просто, но так эффективно. Задайте вектор разговора сами, создайте привычку делиться хорошими новостями.

2. Окружите себя позитивными людьми.

Да, вы слышали об этом много раз. Но как ни крути- это работает. Люди вокруг вас или добавляют энергию или забирают. Выбирайте первых.

3. Благодарите.

Перед сном. За завтраком. Пока чистите зубы. Минимум 5 вещей каждый день. А еще, говорите о благодарности людям вокруг.

4. Празднуйте.

Вот прямо сейчас. Отпразднуйте то, что живете. То, что дышите, что можете читать этот пост. Отпразднуйте жизнь!

5. Читайте аффирмации.

Напишите их наконец-то и читайте так часто, как только получается.

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6. Делайте добрые дела.

Маленькие. Нет не так. Мааааленькие. Но регулярно. Добрые дела для других делают нас невероятно счастливыми.

7. Признавайте свои негативные чувства.

Представляете, это ведет к позитиву. И да, вы можете чувствовать что хотите.

8. Концентрируйтесь на решении, а не на проблеме.

Перечитайте еще раз. Это правило – клад. Смените фокус и ваша жизнь никогда не будет прежней.

9. Вспоминайте хорошие события.

Думайте о них перед сном, говорите о них вслух. Мммм, как же много всего хорошего было. Учитесь это ценить.

10. Улыбайтесь без причины.

Ведь это признак счастливого человека и открытого сердца.

Все советы Аллы Клименко реально исполнить за один день, а затем сделать эти шаги повседневным делом. Изменения в жизни не заставят вас ждать. 

Совет: не откладывайте жизнь на завтра – проживайте ее качественно каждый.

Ранее мы сообщали, как изменить жизнь к лучшему: три простых шага.

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