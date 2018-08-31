Как измениться в лучшую сторону всего за 10 минут в день

Если вы замечаете, что часто подвержены вспышкам гнева, займитесь дыхательными техниками

Заведите правильные привычки. Фото: pixabay

Приходит время и появляется желание что-то поменять в жизни. И первое с чего стоит начать – это с себя. Важно обзавестись правильными привычками, и тогда измениться в лучшую сторону станет гораздо проще.

Вашему вниманию семь повседневных привычек, на которые достаточно потратить всего 10 минут, чтобы начались глобальные перемены.

1. Здоровый завтрак – залог хорошего дня.

Введите в привычку тратить буквально 10 минут, чтобы поискать на просторах интернета рецепты интересных, полезных и вкусных завтраков. Вы сможете не только полезно питаться утром, но и повысить навыки в сфере кулинарного искусства. Буквально в течении полугода вы станете настоящим шеф-поваром, в вашем арсенале появится огромное количество новых уникальных рецептов, благодаря которым, каждое утро будет особенным.

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2. Утренняя зарядка.

Человеческий организм и здоровье, это единственное, чем действительно надо дорожить каждому обитателю нашей планеты. Не поленитесь потратить буквально 10 минут на физические упражнения с самого утра и тогда, каждый ваш день будет не лишним. Пусть организм просто постепенно привыкнет к физическим ежедневным нагрузкам по утрам. Когда вы уже втянетесь и это станет настоящей привычкой, то можно будет увеличивать длительность упражнений. Чтобы утренняя зарядка не была скучной, обязательно включайте интересную музыку и находите новые упражнения.

3. Научитесь дышать правильно.

Если вы замечаете, что часто подвержены вспышкам гнева, вам порой не просто совладать с собой в конфликтных ситуациях, займитесь дыхательными техниками. Это очень простая вещь, а вот результаты ее использования огромны. Необходим научиться фокусироваться на собственном дыхании на протяжении 10 минут. Благодаря правильной дыхательной техники за такой короткий промежуток времени, вы сможете почувствовать себя спокойным, умиротворенным человеком.

4. Ежедневный мозговой штурм.

Заставляйте свой мозг ежедневно интенсивно работать, для этого подойдет 10 минутный мозговой штурм. Садитесь в тихое место и записывайте в блокнот интересные идеи, места, которые вы хотели бы посетить, отмечайте все творческие идеи и то, чем вы хотели бы заняться в свободное время. Как отмечают психологи, большинство мыслей, которые человек переносит на бумагу, он может воплотить в жизнь. Поэтому пришла пора начать с малого – мечтайте и записывайте все, что вам хотелось бы воплотить в жизнь.

5. Исключить сахар.

Все знают, что сахар, это самый настоящий яд, но по-прежнему продолжают употребляют его в неограниченных количествах, добавляют в кофе, чай и различную пищу. Замените сахар на приятные и полезные сладости. Так фрукты, ягоды и мед являются натуральными дарами природы, которые помогают не только побаловать себя сладким, но и принесут огромную пользу для здоровья человека.

6. Находить время на позитивное общение.

Чаще всего люди проживают день за днем в постоянной спешке, куда-то торопятся и бегут, забывая в суете ежедневных дел, о душевном живом общении. Возьмите за правило, не менее одного раза в день общаться с близким вам по духу человеком. Такие душевные беседы помогают пережить стресс, расслабиться и упорядочить мысли.

7. Не забывать о творчестве и отдыхе.

Буквально 10 минут чтения книг, прослушивания любимых мелодий, рисования и лепки, могут помочь человеку зарядиться энергией на весь оставшийся день. Не забывайте о любимых увлечениях, хобби и творчестве, которое всегда вам нравилось, помогало расслабиться и ощутить вкус самой жизни.

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