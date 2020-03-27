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Как коронавирус изменит мир и когда украинцы вернуться к нормальной жизни: ответ астролога

В апреле общество будет враждебно настроено – это самый тяжелый период для страны

Варвара Левская
Сегодня, 07:44

В январе сбитый украинский самолет в Иране, а теперь пандемия коронавируса. 2020 год только начался, а уже хочется, чтобы он поскорее закончился. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", астролог предсказал, какие события произойдут в Украине в этом году, как китайская болезнь изменит мир и когда мы вернемся к нормальной жизни.

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Астролог Александр Образцов говорит, что сейчас на небосклоне чрезвычайная ситуация. Планеты Юпитер и Марс подошли близко друг к другу.

"В конце месяца или в начале следующего, скорее всего, будет введено чрезвычайное положение. Силовые министры получат дополнительную власть", – рассказал астролог.

В апреле общество будет максимально враждебно настроено. Это самый тяжелый период для страны. Сложная экономическая ситуация и возможен всплеск преступности. Но уже в мае звезды прогнозируют улучшение. 22 мая состоится парад планет. А значит, начнется благоприятный период.

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"Возможно, в мире наконец изобретут вакцину от коронавируса или произойдет ослабление мер, связанных с ним", – говорит Александр Образцов. Скорее всего, все предприятия вернутся к работе, все запреты снимут и откроют границу. Именно в мае-июне Украине нужно воспользоваться шансом найти собственный путь решения проблем.

В астрологической карте нашей страны важную роль играет Венера. Она отвечает за творческий потенциал, поэтому астролог говорит, что Украине следует развиваться в творческой сфере, быть более креативными в экономике и политике. Астрологическая карта Украины очень отличается от других стран – у нас эмоции берут верх над логикой. И нам нужен собственный план. Все, что работает у других, украинцам просто не подходит.

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Венера также благосклонна к медицинской сфере. Поэтому, возможно, Украине следует попробовать свои силы в создании вакцины или собственных препаратов. Звезды здесь прочат успех. От того, что мы сделаем в мае, зависит и ситуация дальше.

"21 июня нас ждет солнечное затмение. В это время будет особый кризис политической власти. Возможно, этим кризисом попытаются воспользоваться враги Украины", – предостерегает астролог.

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Фото: freepik.com

Жаркий в политике август сменит спокойный сентябрь. Именно в начале сентября мы должны оправиться от коронавируса. Но мир изменится полностью: на первый план выйдут новые человеческие качества, такие как способность учиться, приспосабливаться, использовать новое.

Осень будет более-менее спокойной. Но Украину ждет еще один политический кризис в ноябре. Впрочем, мы его преодолеем. Поэтому не стоит паниковать, нужно решать все проблемы, которые нас ждут.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Ранее мы уже писали, когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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