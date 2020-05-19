Как легко адаптироваться к работе после карантина: ТОП-7 лайфхаков невролога

Выход из карантина – это новый стрессовый удар по вашим надпочечниками, которые и так кричат о помощи

Период вынужденной самоизоляции близиться к концу и скоро большинство из нас вернется к нормальной жизни. За два месяца ритм жизни полностью изменился, многие адаптировались к онлайн-учебе и удаленной работе. Как вернуться к прежним нагрузкам с наименьшим стрессом для организма, рассказал Сегодня.Lifestyle детский невролог и кандидат медицинских наук Александр Мирошников.

Он поделился полезными лайфхаками, которые могут помочь легко адаптироваться к работе.

1. Start low go slow!

Начинайте с малого, двигайтесь постепенно! Договоритесь с работодателем о постепенном возвращении к личному присутствию на работе. Увеличивайте длительность работы офлайн, не торопясь. Не берите сразу много проектов и обязанностей. Дозируйте свою рабочую загрузку постепенно, дав себе несколько недель на раскачку. Большинство работодателей могут пойти на встречу вашим просьбам.

Уделяйте время своим близким Фото: Pexels

2. Не расставайтесь с позитивными привычками, приобретенными на карантине

Возможно, вы ежедневно находили время для фитнесса, йоги или медитации. Начали учить иностранный язык? Осваиваете новые навыки на онлайн-курсах?

Карантин – это период, когда вы наконец начали делать не то что должны, а то что хотели. Не бросайте те занятия, которые доставляют вам удовольствие. От этих дел вы будете получать эмоциональный ресурс для работы.

3. Майндфулнесс

Неторопливость и осознанность жизненного стиля Slow Life позволит вам избежать суетливости на работе и повышенного стресса. После карантина вы можете ощущать, что потеряли много времени зря и нужно наверстывать. Не стоит хвататься за все дела сразу, пытаясь наверстать упущенное. Эффективность будет крайне низкой, а уровень стресса будет зашкаливать.

Осознанность и самоанализ позволит вам сосредоточиться на самых важных делах, отсеяв второстепенные.

4. Не игнорируйте семью

За время карантина близкие, особенно дети привыкли к вашему постоянному вниманию. Не сокращайте резко время общения с детьми, для них это будет сильным стрессом, а для вас – общение будет важной эмоциональной подпиткой. Наверняка за время карантина вы осознали всю ценность времени проведенного с близкими.

Что заставляет нас есть во время стрессов – смотрите видео:

5. Не нарушайте правила безопасности

Устойчивость привычек поможет вам справиться с тревогой, ведь теперь вам придется контактировать вживую с другими потенциально опасными людьми. Продолжайте носить маску, мойте руки, старайтесь избегать контактов людьми из группы риска. Так вы будете более уверенны в своей безопасности и эмоционально стабильны.

6. Соблюдайте режим дня

Перед выходом на работу за 1-2 недели начните ложится и вставать в обычное для рабочих дней время. Так вы перестроите свои циркадные ритмы и стимулируете выработку кортизола в утреннее время. Когда вы выйдете на работу для организма меньшим шоком станут утренние пробуждения.

7. При необходимости – обращайтесь за помощью к специалистам

Если вам сложно справляться с внутренним напряжением, обязательно обращайтесь к специалистам в области психического здоровья. Выход из карантина – это новый стрессовый удар по вашим надпочечниками, которые и так кричат о помощи. Если же воздействие стресса приводит к нарушению функционирования организма: к длительному, больше двух недель, снижению настроения, более двух недель – тревоги и страхов (длительных, то есть в течение нескольких дней), нарушений сна, аппетита или уж тем более появления телесных (соматических) симптомов – обязательно обращаться к врачу.

Тем временем мы выяснили, как перестать зависеть от общественного мнения: ответ коуча.

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