Как лучше решать свои психологические проблемы: совет психолога

Михаил Лабковский пояснил, чем отличается профессиональный психолог, от человека, который не имеет с психологией ничего общего

Обращайтесь за помощью к специалистам. Фото: depositphotos

Развиваться психологически – хорошо, только решать свои проблемы лучше с профессионалами, а не подругами, которые начитались книг по психологии.

Об этом в Instagram пишет психолог Михаил Лабковский.

"Психологические учебники и книги сегодня существуют везде, и люди, не имеющие никакого опыта в этой области начинают напоминать студентов-медиков с синдромом "третьего курса". Они вычисляют у себя и у близких всякие неврозы и комплексы, начинают их пытаться разобрать. И все бы ничего, казалось бы, но тут люди сами закладывают себе капкан. Потому, что люди таким образом просто циклятся на своих проблемах, без возможности посмотреть на них со стороны. Они их препарируют и разбирают, перерабатывают и переживают вновь и вновь, таким образом не решая проблему, а буксуя в ней", – пишет он.

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При этом Михаил отмечает, что часто у него на приеме оказывается, что муж никакой не "абьюзер", что на работе не ладиться не потому, что у пациента "не хватает ресурса", а потому, что эта работа ему просто не нравится.

"Или что никто его "личные границы" не нарушает, это он сам очень любит обижаться. Как в том анекдоте, очень часто на приеме у психолога оказывается, что банан – это просто банан", – говорит психолог.

При этом Лабковский рассказал, как поступить будет правильно.

"Развиваться психологически – это чудесно. Но если вы долгое время не можете решить какую-то проблему, или вы постоянно испытываете негативные эмоции, которые вечно чем-то пытаетесь себе объяснить, то однозначно надо идти к профессионалу", – советует Михаил.

Он также пояснил, чем отличается профессиональный психолог, от человека, который не имеет с психологией ничего общего.

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"Психолог от не-психолога отличается высшим профильным образованием, и, конечно же, практикой. Ну и напоследок, в отличии от подруги, которая прочла очередной психологический бестселлер и "точно знает, что вам нужно", психолог видит вашу проблему беспристрастно и со стороны", – подытожил он.

Ранее он рассказал, что такое страх и почему люди боятся. По словам Михаила Лабковского, в реальной жизни нет таких угроз, из-за которых люди не спят ночами.