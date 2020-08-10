Как люди принимают решения: основные механизмы и как их правильно применять

В мозге человека существует две системы, параллельные друг другу – рациональная и автоматическая

"Надо принять решение" – фраза, которая хоть раз волновала каждого человека. Будь то выбор университета, места отдыха или чая в супермаркете. Каждый день люди принимают множество решений. И каждый день на этот процесс влияют механизмы, которые заложены в нашем мозге. Что за механизмы при этом работают и как научиться ими пользоваться, рассказала Сегодня.Lifestyle психолог по транзактному анализу Татьяна Ловчинская.

Начать стоит с одной из важнейших концепций на стыке психологии и поведенческой экономики, за которую в 2002 году Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию в области экономики. Суть ее заключается в том, что у нас в мозге существуют две системы, параллельные друг другу – рациональная и автоматическая.

Как люди принимают решения Фото: freepik.com

1. Рациональная система – эта система отвечает за взвешенные решения

Сам Канеман называет ее "медленной", ведь именно она срабатывает, когда мы ищем способ решения сложной проблемы: мы анализируем информацию, связываем ее с нашим предыдущим опытом, продумываем несколько вариантов решений, оцениваем их и выбираем один вариант. Эта система стимулирует нас вести себя лучшим образом. Но в тоже время, ее ресурсы ограничены, в первую очередь, лимитами оперативной памяти.

2. Автоматическая система – она отвечает за несознательные поступки, которые мы совершаем каждый день практически автоматично

Даниэль Канеман называет эту систему "быстрой". Именно она позволяет нам не осознавать каждое наименьшее движение. Автоматическая система может уменьшать нагрузку на рациональную несколькими способами.

Первое – это выполнение хорошо известных нам действий "на автомате", например, закрыть дверь или ступить на эскалатор и не упасть.

Второе – более сложные задания, которые мы выполняли множество раз и теперь нам не нужно сознание, чтобы контролировать процесс.

Что касается принятий решений то, как можно было догадаться, эта система выбирает самые простые способы, отметая "лишнюю" информацию, но при этом создавая "слепые" зоны.

Наш мозг действует с позиций экономии ресурсов и может включать автоматическую систему для принятия важных решений. Это приводит к упрощению и игнорированию части данных, а следовательно – к потенциальному принятию плохих решений. Чего нам бы, конечно, хотелось избежать.

Какие механизмы влияют на принятие решения:

Механизм ассоциаций

Его еще называют механизм активации воспоминаний. Чтобы объяснить, как это влияет на принятие нами решений, приведу пример исследования. Так, в одном эксперименте добровольцев поделили на пары для игры, в которой каждый может выбрать стратегию сотрудничества или индивидуалистическую. Когда игру называли "Гражданская инициатива", то 2/3 добровольцев выбирали стратегию сотрудничества. А название "Волки с Уолл-стрит" повлияло на то, что 2/3 испытуемых были за индивидуалистическую стратегию. Почему? Да потому, что слова запускали набор ассоциаций, которые и повлияли на выбор.

Как же научиться пользоваться данным механизмом? Можно создавать свои цепочки ассоциаций, которые будут настраивать вас на более творческий и продуктивный лад. Например, ставить на заставку компьютера вдохновляющую фотографию природы или включать любимую песню, чтобы зарядиться энергией. Также не лишним будет развивать самонаблюдение и отмечать, когда случайные ассоциации влияют на ваше решение и затем принимать его более осознанно.

Механизм усталости от принятия решений

Представьте, что вы каждый день просыпаетесь с чашкой, полностью наполненной водой – это ваш ресурс на принятие решений. За день вы принимаете десятки если не сотни различных решений, отпивая по глотку со своей чашки. Как думаете, насколько хорошими будут решения, принятые в конце дня?

Как люди принимают решения Фото: stocksnap.io

Влияние усталости от принятия решений на работе является достаточно значимым. В эксперименте, который провел психолог Шай Данзигер и его коллеги из университета Тель-Авива, были проанализированы тысячи решений, что принимали судьи на слушаниях об условно-досрочном освобождении. Интересным оказался тот факт, что если дело рассматривали после перерыва, когда судьи отдохнули и восстановили силы, то вероятность позитивных решений была 65%. Но когда время близилось к концу рабочего дня, шансы на условно-досрочное освобождение близились к нулю, несмотря на все аргументы "за". И такое повторялось каждый раз.

Как же научиться пользоваться данным механизмом? Мы лучше используем свои ментальные ресурсы, когда у нас есть время на подзарядку и осмысление информации, а не тогда, когда бежим с одной встречи на другую, параллельно делая несколько звонков. Введите себе за правило делать небольшие пит-стопы, как на Формуле 1.

Пит-стоп – это не пустая трата времени, а важная часть успешной и хорошо спланированной гонки под названием жизнь.

Механизм предвзятости текущего момента

Большинство заданий, которых мы избегаем, обещают такие результаты, как хорошие взаимоотношения, успех в работе или личностное благополучие, но в перспективе, а вот усилия нам нужно прикладывать прямо сейчас. Поэтому нам бывает трудно заняться спортом, начать учить иностранный язык или приступить к большому проекту. Принимая такие решения, наша автоматическая система выбирает удовольствие теперь, а не результат потом.

Как же научиться пользоваться данным механизмом? Стоит изменить баланс сил. Без контроля можно автоматически переоценивать сиюминутные недостатки прикладывания усилий и недооценивать преимущества будущих результатов. Поэтому стоит сделать так, чтобы преимущества казались большими за усилия.

А также не будет лишним поощрять себя за выполнения небольших этапов и "празднование" прогресса. Например, если вы любите кататься на велосипеде, сделайте это после выполнения задания, которое вы долго откладывали. Можно также установить приложение на телефон для отслеживания количества выполненных упражнений и, достигнув намеченного числа, поощрить себя новым тренировочным костюмом.

Механизм автоматической системы

Чтобы принимать правильные решения, важно научиться видеть признаки того, что автоматическая система берет верх. Можно перечислить такие фразы-маркеры: "Очевидно, что это правильно или неправильно…", "Недавно я слышал..., поэтому…", "Все согласны", "Я это понимаю, поэтому мне это нравится", "Давайте будем делать то, что знаем", "Есть только один вариант".

Все эти выражения свидетельствуют об обобщении. Когда мы мыслим больше стереотипами и шаблонами, это может быть достаточно эффективно для принятия быстрых простых решений. Но вот когда дело касается чего-то значимого, лучше обратится к рациональной системе.

Как же научиться пользоваться данным механизмом? Стоит развивать осознанность. Замечайте такие фразы в своей речи. Когда это ведет не к наилучшему выбору, останавливайте себя и попробуйте посмотреть на ситуацию с разных точек зрения, проанализировать факты и выбрать оптимальное для вас решение.

Механизм определенности

Чтобы понять этот механизм, я попрошу вас сделать свой выбор: возможность сразу получить 30 долларов или вероятность в 80% получить 45 долларов, но при 20% возможности не получить ничего. Приняли свое решение? Второй вариант объективно более выгодный, ведь может в среднем принести 36 долларов прибыли. Но, если вы выбрали первый вариант, вы не одиноки в своем выборе. Ведь даже поговорка есть такая "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Ученым такой феномен известный под названием "эффект определенности".

Как люди принимают решения Фото: Pexels

Это не исключает того, что нам нравится неопределенность. Например, люди с восторгом зачитываются детективными историями или просматривают напряженный триллер с непредсказуемой развязкой. Вот только суть в том, что через определенное время раскрывается это неизвестное, а финальный результат не отразиться на нашей жизни и благополучии.

Как же научиться пользоваться данным механизмом? Именно этот пример с книгами и фильмами дает подсказку, как рассеять стресс от неопределенности. Чем больше мы ограничиваем неуверенность, тем легче нашему мозгу принимать решения и оставаться стрессоустойчивым. Стоит подумать о том, что мы точно знаем, продумать возможные варианты развития событий тех ситуаций, в которых мы не уверены, и тогда определиться со своим решением.

Подводя итоги, хочу сделать акцент на том, чтобы использовать механизмы мозга при принятии решений, важно выработать привычку осознавать и анализировать происходящее, превращая это в свое преимущество. И тогда ваши решения будут работать на вас, подытожила психолог.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, почему важно позволять себе делать то, что хочешь.

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