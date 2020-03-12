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Как матери вернуть ребенка, если муж забрал его незаконно: личный опыт Полины Нени

По словам Полины Нени, очень важно не молчать

Анна Ковпак
Сегодня, 15:02

В последнее время в Украине участились публичные случаи, когда мужчины незаконно забирают детей у матерей и манипулируют ими. Сначала общественность шокировала своим заявлением журналист и издатель Полина Неня, у которой бывший гражданский супруг Юрий Чернецкий отобрал их трехлетнюю дочь Теону. Девочка общалась с мамой только по телефону все 99 дней, которые отец ее удерживал. Позже появилось еще одно публичное заявление экс-жены Полиграфа ШарикоFF (более известного как рэпер Серега) Полины Ололо. Девушка сообщила, что бывший супруг забрал у нее двоих сыновей – Марка и Платона.

Но это лишь те немногие случаи, которые стали известны обществу из-за публичности матерей и их желания не замалчивать проблему. А ведь в нашей стране очень много таких семей, не публичных, которые сталкиваются с такой же проблемой.

Полина Неня с детьми
Полина Неня с детьми
Фото: Facebook-страница Полины Нени

Специально для Сегодня.Lifestyle Полина Неня рассказала, как ей удалось выстоять в сложной ситуации и вернуть дочку. Как правильно решать вопрос на законодательном уровне, как женщине защитить свои права и права своих детей от мужчины-агрессора, как вести с ним диалог и держать себя в руках – читайте далее в материале.

Полина, посоветуйте, пожалуйста, женщинам, как правильно себя вести в ситуации, если мужчина незаконно забрал ребенка и не отдает?

Тут важно уточнение: если забрал, но есть решение суда о том, что дети проживают с мамой, то исполнять решение суда и забирать ребенка. Потому как только в этом случае применимо понятие "незаконно забрал ребенка".

Если решения суда нет и вы не подавали на установление места жительства детей, это уже очень страшно. Именно так, учитывая провал в законодательстве относительно прав ребенка. До решения суда в нашей стране, к огромному ужасу, родитель на "законных основаниях" может единолично принять решение об изолировании и отчуждении ребенка, и ни одна из государственных служб не сможет помочь вам его вернуть на законных основаниях.

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Об этом нельзя молчать! Мы обязаны громко говорить об этом. К сожалению, произвол родительский распространяется не меньшими темпами, чем коронавирус, и к огромному сожалению, в большинстве случаев именно отцы прибегают к столь жестокому методу манипуляции.

Как на законодательном уровне решить этот вопрос и к кому необходимо обращаться в первую очередь?

В первую очередь, в срочном порядке нужно искать все возможности, чтобы нанять адвоката, который будет отстаивать ваши права и права вашего ребенка. Обращаться в организации защиты прав женщин, они бесплатно помогут с юридической помощью. И не оттягивать подачу заявления в суд, в котором обязательно указать, что до решения суда – установить место проживания ребенка с мамой.

Не нужно бояться, нужно искать все возможности, чтобы ваши интересы защищал профессионал.

Может ли женщина в Украине защитить себя и своих детей от мужчины-агрессора? Может! Но и это самое сложное, она должна в первую очередь найти силы в себе. Быть твердой в своей позиции. Насилие недопустимо! Этому нет оправдания. Нельзя терпеть, нужно верить, что все получится.

Полина Неня
Полина Неня
Фото: Facebook-страница Полины Нени

Как держать себя в руках в такой сложный период и как избежать нервного срыва?

Искать помощь, поддержку, опору, какой бы она не была. В родных, близких, соседях. 10 откажут, но один откликнется. Очень важно оставаться уравновешенной и не навредить в первую очередь ребенку, которого удерживают, или другим детям, которые рядом с вами. В моей ситуации мне очень помогло то, что два старших сына были со мной, я не имела права потерять себя. Не представляю насколько сложно женщинам, у которых отбирают единственного ребенка и они возвращаются в пустой дом.

Мой совет: вы должны делать все, что в ваших силах и не сдаваться. Если сегодня все, что вы можете сделать – это помолиться, молитесь. Встретиться с адвокатом – встречайтесь, идти в опекунский – идите.

Не молчите, и помощь обязательно придет, даже если у вас опускаются руки.

Я верю в каждую женщину и каждую маму, главное, чтобы и вы верили в себя. Ну и, конечно, мы все обязаны добиваться изменения законов относительно прав женщин и детей в Украине.

Полина Неня с дочерью
Полина Неня с дочерью
Фото: Facebook-страница Полины Нени

Как правильно вести диалог с мужчиной-агрессором?

В лучшем и идеальном случае – делегировать диалоги медиаторам и адвокатам. Очень важно проявить максимальное спокойствие и терпение, и не провоцировать агрессию. Это звучит немного нереально с точки зрения того, что агрессора может завести ваш "неправильный" взгляд, но выдыхайте, умоляю.

Каждое слово в речи агрессора будет направлено на то, чтобы вас спровоцировать и задеть, и в этом случает мне очень помогает фраза: "Уязвимого я не существует". Все, что нас ранит – это только то, как мы это воспринимаем.

Как я и говорила выше – будьте тверды в своей вере в себя и в то, что вашему ребенку очень нужна мама, живая и здоровая. Точно нельзя искать успокоение в алкоголе и наркотических средствах. Ищите в интернете, слушайте психологов, консультируйтесь с теми, кто имел подобный опыт и верьте!

Если по отношению к женщине и детям мужчина использует моральное и экономическое насилие, давление, что важно сделать женщине в такой ситуации?

Самое важное – взять себя в руки, понять, что это такое "абьюз", какие последствия и угрозы несет в себе такое поведение. Перечеркнуть в своей голове ментальные скрепы, "что бьет, значит любит" – нельзя допускать насилие! Узнать как можно больше об этих понятиях, взять в руки телефон и искать помощь. Перестать думать о чувствах и мыслях других, прекратить бояться осуждения, спасать себя и детей!

Читайте также профессиональный ответ психолога – что движет мужчинами, которые отбирают детей у матерей незаконно.

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Источник: Сегодня
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