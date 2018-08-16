Как мотивировать себя: 15 маленьких лайфхаков

Если даже маленькая подзадача уводит тебя в уютный мир прокрастинации, разбивай ее на еще более мелкие

Достигайте своих целей. Фото: pixabay

Когда надвигается лень, усталость или скука, все перестает быть интересным и ничего не хочется делать. Такое бывает, но с этим необходимо бороться, если вы хотите получить желаемый результат. Важно помнить о том, к чему ты стремишься, и не опускать руки.

Вашему вниманию 15 маленьких привычек и лайфхаков, чтобы мотивировать себя.

ПРОСТО НАЧНИ

Тебе не обязательно ждать, пока "появится мотивация", чтобы начать что-то делать. Если движение к твоей цели предполагает ежедневные действия, иногда тебе нужно просто заставить себя начать. А мотивация, как это ни странно, появится в процессе.

ДЕЛАЙ МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ

Если проект или задача кажутся слишком огромными, и ты не знаешь, как к ним подступиться, не разрешай себе откладывать дела в долгий ящик. Разбей большую задачу на несколько маленьких и сделай хотя бы один – чтобы начать.

ДЕЛАЙ КРОШЕЧНЫЕ ШАГИ

Если даже маленькая подзадача уводит тебя в уютный мир прокрастинации, разбивай ее на еще более мелкие. Сделай что-нибудь полезное для своей цели всего на 2-3 минуты. И все. Даже такого крошечного шага достаточно, чтобы напомнить себе, что ты не стоишь на месте, а каждый день движешься вперед.

ИЗБАВЬСЯ ОТ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ

Когда вокруг тебя множество вещей, способных отвлечь от важного дела, сосредоточиться почти невозможно. На время работы сведи их к минимуму: отключи звук и уведомления на мобильном, закрой дверь офиса, выйди из всех месенджеров на компьютере и закрой фейсбук. Можешь даже использовать специальные расширения для браузера (как StayFocused для Google Chrome), которые помогают отслеживать твои действия.

ВОЗЬМИ НА СЕБЯ ПУБЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Многих целей достичь гораздо проще, когда знаешь, что кто-то ждет твоего результата. Сделай публичный пост-обещание о своей цели в фейсбуке или объяви на встрече с друзьями, попроси кого-то из близких (или своего МОПСа!) регулярно проверять твой прогресс. Так у тебя будет гораздо меньше шансов сдаться при встрече с первым препятствием.

ВДОХНОВЛЯЙСЯ ЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ

Старайся проводить меньше времени с негативно или пессимистично настроенными людьми, и больше – с теми, кто полон энтузиазма, мотивирует тебя и заряжает своей энергией. И главное – будь и сам таким человеком!

ВДОХНОВЛЯЙСЯ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕШЬ

Расширяй свой круг "контактов" и черпай мотивацию в книгах, подкастах, блогах, успешных историях, похожих на твою, в красивых профилях instagram или на страничках инфлюенсеров в фейсбук. Подпишись на тех, кто может регулярно добавлять мотивации в твою ленту.

СЛУШАЙ ПОЗИТИВНУЮ МУЗЫКУ

Давно доказано, что музыка влияет на наше настроение и даже на уровень энергии. Составь плейлист песен, которые тебя вдохновляют и наполняют, ставь его во время работы или устраивай себе активные перерывы с танцами – это поможет поднять настрой.

КОНЦЕНТРИРУЙСЯ НА ОПТИМИЗМЕ

Пессимистичный взгляд на жизнь убивает и энергию, и мотивацию на достижение чего-либо. А оптимистичный, наоборот, добавляет. Так что если на пути к твоей цели случаются сложные моменты, спроси себя: что в этой ситуации хорошего, хотя бы одна вещь? Где здесь скрытая возможность?

БУДЬ ДОБРЫМ К СЕБЕ И СВОИМ ОШИБКАМ

Очень просто попасть в ловушку бесконечного самобичевания и обвинений за каждую остановку или провал на пути к твоей цели. Но это не приведет ни к чему хорошему – ты только будешь чувствовать себя хуже и еще менее мотивированным что-то делать. Так что старайся быть немного добрее и прощать себе маленькие промахи, тем более, что каждый из них – это бесценный опыт и наверняка несет в себе пользу.

БУДЬ КОНСТРУКТИВНЫМ

Каждый провал может многому научить, если подойти к нему максимально рационально. Когда ты тормозишь или ошибаешься, спроси себя: чему я могу научиться в этой ситуации? Держи этот "урок" в голове и дальше действуй исходя из этого нового знания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как перестать бояться своего будущего: девять важных советов

СРАВНИВАЙ СЕБЯ С СОБОЙ

Вместо того, чтобы обращать внимание на других, которые "уже вон сколько сделали!", сравнивай себя только с собой в начале пути. Сравнивай – и обязательно хвали себя за то, как далеко продвинулся.

СОРЕВНУЙСЯ ПО-ДРУЖЕСКИ

Устраивай небольшие дружеские соревнования, чтобы поднять боевой дух, например, с коллегой – кто быстрее выполнит скучную рутинную задачу. Элемент соперничества вносит определенное оживление, к тому же, для экстра-мотивации ты можешь даже добавить небольшой приз, например, пусть проигравший угостит победителя кофе.

НАПОМИНАЙ СЕБЕ, ОТ ЧЕГО ТЫ УХОДИШЬ

Используй мотивацию "от" и периодически напоминай себе, что произойдет, если ты не будешь ничего менять. Спроси себя: какие будут последствия, если я останусь в этой же точке еще на год? А если еще на 5? Хочу ли я такого результата?

НАПОМИНАЙ СЕБЕ, ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО

Когда у тебя кончается энергия, очень просто упустить из виду, ради чего ты вообще начинал что-то делать. Для начала перечитай все цели, которые поставил на год. А потом удели пару минут, чтобы записать топ-3 причины, по которым тебе стоит сделать именно то дело, которым ты занимаешься сейчас – получить образование, пойти на тренировку, отложить деньги или выпить овощной смузи вместо бокала пива. Держи это напоминание на видном месте и обращайся к нему каждый раз, когда тебе нужен будет пинок от себя самого.

"Материал образовательного проекта Upgrade".

Тем временем ученые выяснили, что проверка почты в нерабочее время разрушает отношения с партнером. В эксперименте приняли участие 300 сотрудников университетов.