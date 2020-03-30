Как мотивировать себя заниматься и развиваться на карантине: шесть полезных советов

Психолог Марина Журбенко дала рекомендации, чем занять себя во время самоизоляции

В Украине идет третья неделя карантина, и, по рекомендации врачей, самоизоляция – самый верный способ уберечь себя от коронавируса, с которым борется не только наша страна, но и весь мир. За это время многие уже успели сделать несколько генеральных уборок в доме, почувствовать себя шеф-поваром, заняться онлайн-тренировками, пересмотреть по пятому кругу Роксолану (или у кого там что любимое), возможно, даже прочитать несколько книг, ну и самые отчаянные уже даже окна вымыли к грядущему празднику Пасхи.

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Но что же дальше? Карантин продлили до 24 апреля, а чек-лист важных дел уже практически заполнен. Если нарисовать некую диаграмму, то общая мотивация резко пошла на спад, и это, конечно, не катастрофа, но тонкая грань между депрессией, отчаянием и паникой. Для этого нам всем нужно научиться себя правильно мотивировать, уверена психолог, транзактный аналитик и психотерапевт Марина Журбенко.

С чего начинается мотивация? Да, все верно, с мечты. В целом мечтать, конечно, не вредно и даже необходимо каждому, но без определенных действий мечты так и останутся мечтами и ничего большего попросту не произойдет, кроме как ощущение внутренней пустоты и апатии, предупреждает психолог.

Какие правила помогут не перессориться во время карантина – смотрите видео:

По словам Марины, нужно четко понимать, что первые шаги всегда самые сложные, но та радость, которую мы испытываем после них – ни с чем не сравнимое удовольствие. Психолог дала шесть советов, как мотивировать себя заниматься и развиваться на карантине:

1. Договориться с собой

Рассказать себе, как отблагодарит вас собственное тело, если каждое утро будет начинаться со стакана теплой воды и зарядки. Да, утром мы можем начать испытывать все стадии реагирования на изменения по Э. Кюблеру-Россу, но даже если вы сегодня не смогли встать и сделать то, о чем договорились с собой – пробуйте делать это каждый день. Не опускайте руки.

2. Не ставьте себе неисполнимых целей

Для того, чтобы выполнить любое задание, оно должно быть: конкретным, измеримым, достижимым и соответствующим вашим ценностям. Иначе – оно обречено на провал в самом начале. Начните с маленького, чтобы возможно было выработать привычку. Ведь даже "слона" едят по частям.

3. Оговаривайте свои дедлайны

Это очень важный момент в исполнении любых заданий. Есть дедлайны – есть действия. В противном случае можно бесконечно все откладывать на потом.

4. Работайте с когнитивными процессами

Для укрепления внутреннего духа в первую очередь мы должны работать со своими когнитивными процессами.

Ведь мы реагируем не на саму ситуацию, а на те автоматические мысли, которые возникают у нас в голове.

Возможно, вокруг себя мы наблюдаем определенную паническую реакцию, в таком окружении сложно сохранять самообладание, но если включить в свой ежедневный рацион любые духовные практики, разговоры с приятными людьми, приносящее удовольствие хобби – то ваше зацикливание растворится в потоке сосредоточенности на деле.

За время карантина можно научиться читать быстро и много Фото: stocksnap.io

"Благодаря нашему человеческому желанию быть полезными друг другу, чувству сострадания и сопереживания нам открылось множество возможностей, о которых большинство из нас могли только мечтать. И я уверена, что даже за три месяца карантина мы не успеем побывать во всех музеях мира, просмотреть все балеты, оперы и спектакли онлайн. Но, прослушав много интересных вебинаров, можно даже переквалифицироваться, не выходя из дома. Дерзайте!" – советует психолог.

5. Практика благодарности

Мощнейший инструмент для нашего подсознания, который влияет на все грани нашего развития и самочувствия – это практика благодарности.

Благодарите себя и близких каждый день.

Попытайтесь сфокусировать свой взгляд на том позитивном опыте, который преподносит всем нам этот жизненный урок. Расскажите своим детям о важности беречь и защищать друг друга. С ответственностью относиться к своему телу, с любовью к родным, с уважением к планете и ее природным ресурсам.

6. Вера

Проанализировав множество всяких жизненных личных и других препятствий, прослушав множество разных точек зрения философов, специалистов, обычных людей, можно подытожить – вера, это то, что дает нам силы внутренне не падать духом. Это то, что часто меняет даже ход войны или состояние нашего здоровья.

Верить нужно в себя, в других, в чудеса, в то, что у вас получится мотивироваться стать лучшей версией себя. И, конечно же, в то, что карантин закончится и мы все вместе выйдем на улицы, чтобы обняться со слезами радости на глазах и неистовым счастьем в сердце, говорит Журбенко.

"Здесь, почему-то вспомнилась притча о мальчике и дожде: одна деревня длительное время истощалась от засухи и священник сказал жителям прийти в храм и помолиться, чтобы пошел дождь. Люди пришли в церковь, и священник обратил внимание на то, что единственным, кто пришел на самом деле молиться, был этот мальчик – он взял с собой зонт", – рассказала психолог и добавила, что нужно вместе верить в то, что "пройдет дождь" и наполнит миром наши жизни.

Тем временем мы выяснили, как объяснить ребенку, что карантин и самоизоляция – это серьезно: совет психолога.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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