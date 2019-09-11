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Как можно стать здоровее с помощью честности: три способа

Честность способствует повышению самооценки в собственных глазах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13
Честность может сделать человека здоровее
Честность может сделать человека здоровее
Фото: stocksnap.io

С детства нас учат быть честными, а вырастая, люди учатся врать, не говорить правду или скрывать ее. Помимо того, что жить честно это хорошо для совести, так еще и здоровья полезно.

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Вашему вниманию три способа, как улучшить свое здоровье с помощью честности.

  • Честность способствует повышению самооценки

После многочисленных экспериментов, психолог Массачусетского университета Роберт С. Фельдман выяснил, что люди постоянно лгут. Оказалось, что в среднем они говорят неправду во время разговора один раз в десять минут.

При этом причина такого поведения заключается в том, что люди хотели казаться более компетентными или дружелюбными. Люди банально хотя таким образом завоевать расположение, дружбу или восхищение.

Эксперты поясняют это тем, что большинство людей уверены, что их жизнь и они сами – вовсе никому не интересны. Но самое интересное в том, что именно честность способствует повышению самооценки в собственных глазах. Чем искреннее человек, тем больше получает в ответ принятия и симпатии. А это в свою очередь способствует росту чувства самодостаточности.

  • Честность снижает уровень тревожности.

Когда человек постоянно лжет, то это становиться уже привычкой. При этом самое страшное для лжеца – это попасться на обмане.

Поэтому обманщик не только постоянно работает над своей "репутацией", но и тратит кучу времени на продумывание все новых ходов для своего сценария, дабы не допустить прокола. А это требует больших умственных и энергетических усилий и хорошей памяти. В итоге появляется постоянные тревога и стресс.

Обманщику постоянно приходится быть начеку, чтобы не допустить ошибки и не оконфузиться. Поэтому тревога лишь нарастает.

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Когда вы честны – отпадает надобность в таких "американских горках" для психики. Вам не приходится придумывать всяческие объяснения и подтверждения, тратить время на "прописывание" деталей несуществующих историй для пущей правдоподобности.

А значит – вы будете более расслабленными, естественными, не станете нервничать по каждому пустяку. Это сбережет вашу энергию и эмоциональное здоровье для более благородных целей.

  • Честность улучшает общее состояние здоровья.

Профессор психологии Анита Э. Келли провела исследование с двумя группами добровольцев и выяснила, что у группы, участники которой постоянно лгали, состояние здоровья намного улучшилось, а у "обманщиков" – то и дело давало сбои.

Те, кто не лгал, отметили, что у них практически никогда не болела голова (хотя раньше эти симптомы наблюдались у многих), прошли боли в горле, тошнота, головокружение и прочее. А вот участники группы, в которой постоянно лгали, никаких изменений не заметили: они по-прежнему страдали от своих недомоганий.

Результаты эксперимента настолько ошеломили и воодушевили доктора Аниту Э. Келли, что она решила продолжить исследования, но уже – на себе. Она приняла решение не лгать даже в мелочах всю зиму. Эффект был потрясающим: за всю зиму она ни разу не заболела, хотя ранее постоянно страдала от простудных заболеваний в холодную пору года. Она была полна энергии, как никогда! Келли рассказала еще об оном удивительном феномене: ей достаточно всего несколько часов ночного сна, чтобы чувствовать себя бодрой.

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Источник: Клубер
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