Как мужчинам прекратить бегать за женщинами: ответ психолога

Михаил Лабковский отмечает, что каждый человек имеет полное право не понравиться

Психолог рассказал, как мужчинам прекратить бегать за женщинами. Фото: pixabay

Чтобы мужчина перестал бегать за женщиной, ему необходимо стать уверенным в себе. Об этом в Instagram рассказал психолог Михаил Лабковский.

"Она сказала "нет"? Окей, значит, нет. Уверенный в себе мужчина после первого отказа спокойно идет дальше. И еще — он не боится подойти к любой понравившейся девушке и этот отказ услышать. Потому, что его самооценка от женщин вообще не зависит. А в дурацкие игры он играть не будет, он не ее психотерапевт, чтобы комплексы обслуживать", – пишет он.

При этом психолог отмечает, что каждый человек имеет полное право не понравиться.

"Просто так, безотносительно комплексов. Он блондин, а она любит шатенов. Ничего страшного, это никак мужчину не характеризует", – говорит Лабковский.

При этом он отмечает, что женщины и правда любят мужчин, которые уверенные в себе.

"Женщины действительно любят уверенных в себе мужчин. Не в том плане, что его — за дверь, а он лезет в окно. А в том, что уверенный в себе человек ни с кем не сражается в принципе. Ему это вообще не интересно", – подытожил психолог.

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