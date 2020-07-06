Как мужчины оценивают женщин: шесть пунктов

Мягкий, ласковый голос прочно ассоциирован мужским мозгом в период младенчества с голосом матери

Сексуальный наряд, яркий макияж, высокие каблуки – стереотипные вещи, которые по мнению многих женщин помогут им обратить на себя внимание мужчины. Но на что мужчины и правда обращают больше внимание и как оценивают женщин, знает психолог Александр Шахов.

"Конечно мужчинам важны такие женские качества как нежность, ласковость, доброта. Но для того, чтобы женщина заинтересовала мужчину в самом начале, она должна повлиять на подсознательные инстинкты мужчины, я называю это — внутренней обезьяной", – рассказал он в своем Instagram.

Как мужчины оценивают женщин Фото: Pexels

Как мужчины оценивают женщин:⠀⠀

1.Фигура

В мужском мозге природой запрограммирован образ женщины в виде фигуры песочных часов — узкая талия, широкие бедра и необязательно 90-60-90. Наукой подсчитано, что самые привлекательные женщины имеют соотношение окружности талии к окружности бедер 0,7. Именно такой показатель говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья, невосприимчивости к тяжким заболеваниям и высокой частоте беременности.

2. Состояние кожи и волос

Это тоже говорит о здоровье. Длинные волосы ассоциируются с высокой фертильностью. И это снова на уровне генов. Если у вас короткие волосы, это не приговор. Просто оголяйте шею.

3. Симметричные и гармоничные черты лица

Лица психически и физически больных людей часто значительно ассиметричные и подсознание указывает мужчине наиболее здорового партнера. Красота — дело вкуса, но симметрия лица — сигнал хороших генов.

Как мужчины оценивают женщин Фото: pexels

4. Улыбка

Здоровые зубы, выражение дружелюбия моментально вызывает мужской интерес. Не бойтесь улыбаться понравившемуся вам мужчине. Он не подумает, что вы легко доступны. Легкой улыбкой вы просто выражаете свой интерес.

5. Голос

Мягкий, ласковый голос прочно ассоциирован мужским мозгом в период младенчества с голосом матери, а, значит, с заботой, любовью и первыми эротическими ощущениями.

Голос — тайное оружие женщины. Мало кто из мужчин говорит о его важности, но именно он оказывает колоссальное влияние на них.

6. Походка, объем груди, длина ног, одежда

Здесь заканчивается влияние подсознания и на оценку мужчин уже оказывает культурный фактор и личные предпочтения.

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Психолог также пояснил, что делать, если мужчины знакомятся, но серьезных отношений не возникает? По его словам, причиной может быть страх отношений, так как мужчине уже делали больно, сценарий полученный в детстве от мамы "Все мужики козлы, никому не доверяй", нежелание взрослеть – инфантилизм и другое.

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