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Никакого негатива. Пять приемов для позитивного мышления

Сегодня, 17:28

Фраза "с кем поведешься, от того и наберешься" актуальна всегда

Учитывая обилие негативных факторов, которые постоянно окружают нас, далеко не всегда получается мыслить позитивно. Но в мире действует принцип обратной связи, согласно которому человек притягивает к себе то, во что верит. Тот, кто уверен в победе, ее и добивается. Другой, чьи мысли переполнены комплексами и страхами, так и остается не у дел. Как же научиться мыслить позитивно, рассказывает психолог Наталия Ломоносова на своей странице в Instagram.

Как научиться мыслить позитивно
Как научиться мыслить позитивно
Фото: Pexels

Как развить в себе навык позитивного мышления: пять приемов

1. Мотивирующие книги и видео

Эта возможность находит отклик в душе, переворачивая мировоззрение и кардинально меняя дальнейшую жизнь. Черпая вдохновение и идеи в историях людей, добившихся успеха, можно многому у них научиться, тем самым притягивая хорошие события в собственную жизнь.

2. Общение с позитивными людьми

Фраза "с кем поведешься, от того и наберешься" актуальна всегда. Хорошо, когда есть люди, которые своим примером настраивают на позитив.

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3. Дневник успеха

В него следует записывать все свои достижения, начиная со школьных лет, а можно еще и раньше. И каждый день перед началом рабочего дня перечитывайте его.

4. Очищение речи от негативных слов

Чем чаще вы произносите определенные слова, тем больше они влияют на ваше подсознание.

5. Умение благодарить

Быть благодарным, значит ценить то хорошее, что есть в жизни. По принципу обратной связи, раз добрые поступки вызывают чувство признательности, то и благодарность человека в ответ притягивает к нему добро.

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Источник: Сегодня
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