Как на самом деле работает закон кармы: 10 примеров

Если вы не делитесь своими позитивными мыслями с миром, то тем самым вредите своей карме

Цените свою жизнь. Фото: pixabay

Карма является одним из центральных понятий в индийских религиях и философии. Согласно ее идеи праведные или греховные действия человека, которые происходят с ним в данный момент определяют его судьбу в будущем.

Кто-то посчитает это бессмыслицей. В то время, как связь между хорошими поступками и получением вознаграждения, а также между плохим поведением и последующим наказанием (к примеру, тюремным заключением) прослеживается довольно четко, такие личности могут списать подобные последствия на человеческое вмешательство, а не на влияние вселенной. Тем не менее, карма – понятие более глубокое, чем они могут себе представить.

Ниже перечислены 10 примеров того, как на самом деле работает закон кармы.

1. Действия говорят громче слов

У вас могут быть самые добрые намерения и вы можете верить, что это уже делает вас хорошим человеком. Но закон кармы говорит об обратном. Если вы не делитесь своими позитивными мыслями с миром и не реализуете их на практике, то тем самым вредите своей карме.

2. Все имеет значение

Эффект бабочки очень часто приводится в виде примера того, насколько сильно, казалось бы, несущественные действия влияют на нашу жизнь в долгосрочной перспективе. Если вы следуете закону кармы, то понимаете, как важен каждый из ваших поступков. Небольшие акты доброты намного сильнее меняют окружающий мир, чем можно себе вообразить.

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3. Признать свое прошлое

Чтобы начать двигаться быстрее и изменить обстоятельства в лучшую сторону, нам нужно быть готовыми принимать во внимание свои действия в прошлом. Закон кармы требует от человека уметь прощать себя за былые проступки, параллельно избегая их повторения в будущем. Развитие приходит после принятия того, что мы должны начать развиваться.

4. Отдача от вложений

Если вам интересно, почему мир не дает вам ничего позитивного, задумайтесь, получает ли он что-то хорошее от вас. Если вы пытаетесь жить по закону кармы, то лучше понимаете, почему для получения желаемого следует прилагать больше усилий. Нет никакого смысла в том, чтобы эгоистично ждать момента, пока с вами случится что-то хорошее.

5. Жить настоящим

Прошлого не изменить. Но если сосредоточиться на настоящем, то можно управлять своим будущим. Наслаждаясь сегодняшним днем, мы тем самым преподносим себе в будущем невероятный дар.

6. Быть готовым к переменам

Если вы перестали двигаться вперед, то никак не сможете улучшить свою жизнь. Мы должны быть готовыми принять допущенные ошибки и показать, что хотим стать лучше. Карма требует от человека перестать перекладывать вину на других людей и взять ответственность за свои неудачи на себя.

7. Оставаться позитивным

Карма позволяет понять, сколько радости может принести нам мир. Нужно лишь начать принимать правильные решения. Если вы ощущаете только негатив, не забывайте, что использование в качестве примера чего-то позитивного может существенно улучшить вашу жизнь и восприятие происходящего.

8. Быть ответственным

Безоговорочная ответственность за свои действия является одним из основных аспектов кармы. С каждым новым решением вы будете осознавать, к каким последствиям оно приведет в будущем. Что бы потом не произошло, вы сможете посмотреть на последствия с точки зрения того, что именно к ним привело.

9. Принимать мир каким он есть

Если вы расстраиваетесь по любому поводу, то наверняка считаете, будто мир вам что-то должен. Жизнь не бывает справедливой или несправедливой. Качество жизни по большей мере определяется тем, как мы его воспринимаем, а не внешними факторами. С помощью кармы мы понимаем, сколько свободы приносит умение не обращать внимания на вещи, на которые нельзя повлиять.

10. Не сдаваться

Карма учит человека, что хорошие вещи случаются, но он должен быть готовым подождать. Никогда не знаешь, насколько близко к успеху вы сейчас находитесь. Заставляя себя делать правильные вещи, даже если этого никто не видит, мы подбираемся к триумфу еще ближе.

Закон кармы не делает жизнь обременительной. Он призван помочь людям взять контроль над ней в свои руки через осознание последствий своих поступков (как хороших, так и плохих). Когда вы поймете, что ваши решения напрямую влияют на ваше будущее, то быстро научитесь принимать только правильные.

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