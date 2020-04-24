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Как начать медитировать: основные правила и позы

Для медитации очень важно, чтобы поза в которой вы занимаетесь, была максимально удобная

Анна Ковпак
Сегодня, 18:34

Карантин и самоизоляция, на которой прибывают украинцы уже больше месяца, не всем дается легко. И это совершенно понятно ввиду многих проблем – цифр заболевших коронавирусом, отсутствием работы и денег, а также необходимостью постоянно находиться в четырех стенах с членами семьи. В результате стресс, раздраженность, проблемы со сном и в отношениях с близкими. В этом случае медитация станет отличным способом для расслабления и успокоения. Ее многие советуют и практикуют, а если вы еще не в их числе – самое время начать медитировать.

Как научиться медитировать: основные правила

  1. Для медитации необходимо найти спокойное и уединенное место.
  2. Нельзя заниматься после еды. Оптимальный вариант – не раньше чем через 2,5 часа после еды. А после обильной трапезы должно пройти не менее четырех часов. В идеале – медитировать после пробуждения на голодный желудок.
  3. Перед началом занятия необходимо успокоить дыхание и постараться расслабиться.
  4. Выберите для себя удобную позу, не пытайтесь сделать ту, в которой вам неудобно и дискомфортно.
  5. Нельзя заниматься медитацией после алкоголя и сразу после курения.

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Как научиться медитировать: основные позы

Для медитации очень важно, чтобы поза в которой вы занимаетесь, была максимально удобная, ощущение неудобства недопустимо. Во-первых, вы не сможете расслабиться, а во-вторых, это будет вас постоянно отвлекать от практики.

В медитации есть две основные позы: сидя, когда вы занимаетесь на полу, коленях или подушке, и лежа – "мертвая поза" или "поза трупа".

При этом для некоторых поз в сидячем положении необходимо скрестить ноги. В таком случае у мужчин правая нога лежит сверху, а у женщин – левая. В то же время руки могут быть как "закрытыми", когда ладони находятся тыльной стороной вверх или "открытыми", когда находятся вниз тыльной стороной ладони.

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Фото: Pexels

Одной их з самых популярных поз медитации является "Джнани-мудра", когда указательный и большой пальцы соединяются в кольцо. Считается, что это усиливает концентрацию и прием энергии из Вселенной.

Как научиться медитировать: техника выполнения

  • Если вы только учитесь медитировать, то проводите свои занятия сначала 5 минут, а затем увеличивайте время до 15 минут. Когда вы почувствуете, что готовы, можете увеличить время до 45 минут – это оптимальное время для медитации.
  • Первый месяц достаточно будет проводить 2-3 занятия в неделю.
  • Если беспокоитесь о выходе, используйте таймер, который настроите на определенное время.

После медитации не спишите приступать к работе или другим делам, лучше проведите время в спокойствии и релаксации. Так вы сможете закрепить положительный эффект медитации.

Совет: не воспринимайте медитацию, как панацею или идею "фикс". Такие занятия должны быть в удовольствие.

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Источник: Сегодня
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