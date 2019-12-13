Как наладить отношения со свекровью: три полезных совета

Не стоит воспринимать ее как врага, попробуйте с ней подружиться

Как наладить отношения со свекровью Фото: stocksnap.io

Отношения невестки и свекрови не всегда и не у всех складываются удачно. И это не очень здорово для новоиспеченной семьи, особенно, если вы проживаете неподалеку друг от друга. Мужчина, который оказался среди двух огней, также должен выработать свою тактику общения с двумя любящими его женщинами, но сейчас речь идет о невестках.

Кому из звезд повезло со свекровью – смотрите видео:

Вашему вниманию три полезных совета, как наладить отношения со свекровью.

1. Пробуйте подружиться

Вам совсем не нужно называть свекровь матерью, ведь она ее для вас не является. И заискивать перед матерью вашего мужа не стоит. Вам просто важно договориться обо всем с ней с самого начала, ничего не придумывая и не приукрашая.

Не стоит воспринимать ее как врага, попробуйте с ней подружиться и тогда у вас будет хороший союзник. Для этого достаточно просто понаблюдать за ней: что она любит, что делает, как говорит. Это поможет вам ее лучше понять и принять.

2. Выстраивайте свои границы

Если стать подружками у вас не получилось – ничего страшного, главное – не стать врагами. А для этого важно показать свои границы, которые нарушать не стоит: вопрос воспитания детей, больших покупок, уборки, готовки и подобное. Выберите то, что для вас важно и то, в чем свекровь принимать участие не должна.

Далее своими действиями можете показать свои границы или даже проговорить их, чтобы свекровь сама понимала, где ей будут не рады и что делать не стоит, чтобы не портить ваши отношения.

Выстраивайте отношения со своим мужем Фото: stocksnap.io

3. Если свекровь – манипулятор

В худшем случае, когда вы четко понимаете, что ваша свекровь еще тот манипулятор, не пытайтесь тягаться с ней в этом амплуа. Лучшее, что вы можете сделать в этом случае – строить и укреплять максимально доверительные отношения с вашим мужем. Ведь с ним вы строите свою семью, а не со свекровью.

Поэтому, чтобы ваш муж в случае необходимости смог дать отпор своей матери и защитить вас, нужны доверительные отношения со своим мужчиной, который будет знать вас и то, на что вы способны.

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