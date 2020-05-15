Как наладить свой режим дня после карантина: пять важных пунктов

В самоизоляции у многих произошли нарушения сна и сбой в режиме питания

Просидев два месяца на карантине в самоизоляции, украинцы существенно поменяли свой образ жизни и повседневные привычки. Тем временем в нашей стране уже происходит послабление карантина и следующий этап – не за горами. Как выстроить свой график и работать дома, мы уже писали, а теперь следует не менее важный материал – как выйти из карантина и наладить свой режим дня.

Нормализуйте режим сна

В самоизоляции у многих произошли нарушения сна. И чтобы теперь вернуться в форму, необходимо приложить немного усилий.

Из-за того, что не нужно было добираться в офис, отход ко сну происходит далеко за полночь, а подъемы стали происходить позже. Для начала – начните ложиться на 20 минут раньше и просыпаться на час раньше. Перед сном обязательно хорошо проветривайте комнату.

Таким образом вы сможете отрегулировать выработку гормона мелатонина, который важен для психического состояния человека.

В идеале же специалисты рекомендуют засыпать не позже 23 часов, чтобы легко просыпаться в 7 часов утра.

Откорректируйте режим питания

За два месяца многие начали экспериментировать дома с едой и не всегда это была здоровая пища. К тому же и ритм питания стал совершенно другой, домашний. Необходимо возвращаться в правильный режим принятия пищи, придерживаясь определенных часовых норм: завтрак в 8 часов, обед – до 15, ужин – до 20 часов. При этом перекусы должны быть минимум через два часа после основного приема пищи.

Для удобства и пока вы не вошли в правильный ритм питания, можно расписать все на листике и повесить его на холодильник.

Обратить внимание стоит и на том, что вы едите. В вашем рационе обязательно должны быть каши, овощи и фрукты. К слову, по рекомендациям специалистов, овощи должны составлять более половины порции, а фрукты лучше употреблять в первой половине дня.

Водный баланс также нужно соблюдать. После пробуждения рекомендуется выпивать стакан теплой воды и пить воду в течение дня в промежутках между приемами пищи.

Стоит уменьшить, а затем и вовсе отказаться на какое-то время от потребления алкоголя, которого во время карантина стало много.

Чаще бывайте на солнце и свежем воздухе

За период самоизоляции и пребывания дома ваш иммунитет страдал из-за того, что вы постоянно находитесь в четырех стенах и мало двигаетесь. Сейчас необходимо чаще выходить из дома и находиться на солнце. По словам ученых, именно солнечные лучи помогают организму восстановиться после карантина и улучшить его энергетический тонус. Поэтому прогулка в парке или хотя бы возле дома – обязательное действие.

Избавиться от вредных привычек

За время карантина многие не только забыли о своем здоровье, а и наоборот – приобрели плохие привычки, которые только усугубляют состояние здоровья. За время, когда бушевала пандемия, в информационном пространстве появилась информация о том, что якобы курение спасает от заражения коронавирусом. На самом же деле, поясняют медики, вредные привычки только повышают риск заболевания.

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Не выбегайте из самоизоляции сломя голову

Кому-то карантин предоставил возможность пересмотреть свой привычный ритм с комфортом работать из дома, удаленно учить детей и совершать покупки онлайн. Для других – ограничения оказались невыносимыми и теперь, после выхода из карантина, они будут наверстывать все упущенное и бросятся во все тяжкие: кафе, рестораны, кинотеатры, центры развлечений.

Психологи рекомендуют делать все поэтапно и умеренно, ведь, как ни крути, а ваши жизненные привычки существенно поменялись за время самоизоляции. Поэтому выходить из карантина нужно осознанно и с умом, а не идти на поводу у своих привычек. Ставьте себе определенные дедлайны, создавайте новые ритуалы и традиции.

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