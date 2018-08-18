Как наладить связь с подсознанием с помощью ручки

Арт-терапевт рассказала, как правильно применять письменные практики

С каждым днем все большее число методик для личностного роста и развития становится доступным широкой общественности. Те знания и практики, которыми раньше владели лишь узкие специалисты помогающих профессий, сегодня — достояние каждого пользователя интернета. Любой человек, заинтересованный в разрешении сложных личностных вопросов, повышении осознанности и развитии уровня своей духовности, может найти для себя великое множество доступных инструментов: телесные практики, дыхательные техники, медитация, арт-терапия. Но особое место среди всех этих методов занимают письменные практики. В чем заключаются их главные преимущества и как их использовать в разных жизненных ситуациях, нам рассказали эксперты: Полина Березюк, психолог, арт-терапевт, и Юлия Кулешова, психолог, член Украинского союза психотерапевтов.

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Без хаоса и суеты

Письменные практики — простой и действенный способ разобраться с хаосом мыслей в голове, найти ответы на волнующие вопросы, обратиться к опыту прошлых лет или "нащупать" прямую связь с подсознанием. При этом не нужно делать сверхусилий и создавать особые условия: все, что необходимо для работы, — ручка и блокнот. Сосредоточенное погружение в записывание мыслей, ощущений и наблюдений действует целительно и успокаивающе, открывает порой неведомые смыслы в обыденных событиях.

Частый вопрос, который возникает при знакомстве с письменными практиками: нужно ли использовать только ручку и бумагу или можно заменить их электронными гаджетами? Специалисты рекомендуют работать с традиционными инструментами письма — ведь, когда мы пишем ручкой, то невольно замедляемся, вслушиваясь в свои мысли и перенося их на бумагу. Но если от письма у вас, к примеру, быстро устает рука или вам не нравится почерк — возможно, для вас более эффективной будет аналогичная работа с использованием любого из текстовых редакторов.

Списки: фокус на самом важном

Это самый понятный и часто применяемый вид письменных практик, с которого удобнее всего начинать знакомство с влиянием этого метода на жизнь. Возможно, в ваших блокнотах уже есть списки желаний, мест, в которых хочется побывать, книг, которые хочется прочесть, незавершенных дел и т. д. Все это помогает фокусировать внимание на важном и одновременно разгружать мозг от необходимости удерживать большие объемы информации. А привычка каждый вечер составлять список дел на завтра может повысить вашу продуктивность.

Отдельного упоминания заслуживает такой вид письменных практик, как списки из 100 пунктов. Их можно писать на любую тему: желания, ценности, достижения. Важно сделать это за один подход. Главное — отпустить свой страх перед большим количеством пунктов: в процессе вы заметите, что после 50-й строчки откроется второе дыхание, и вам будет даже сложно остановиться после цифры 100.

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Как выполнять?

Поставьте таймер на пять минут и составьте один из таких списков:

"Что бы мне хотелось изменить в своей жизни?"

"Что бы мне хотелось сохранить, как есть?"

"Чему я научился за последний год?"

После окончания отведенного времени перечитайте список. Вполне вероятно, что некоторые пункты дадут толчок новым идеям, станут началом формирования других жизненных целей или же помогут определиться с приоритетами на данном жизненном этапе.

Фрирайтинг: полная свобода

Это удобный способ настроиться на новый день, подготовиться к сложному разговору, подвести итоги прошедшего периода или исследовать вопрос, который не дает покоя. Одним из видов фрирайтинга являются утренние настройки — короткие практики в начале дня. Суть — в полной свободе письма. Здесь нет правил, важно просто фиксировать те мысли, которые приходят вам в голову, не пытаясь оформить их правильным или красивым образом.

Как выполнять?

Поставьте таймер на 10 минут, запишите тему или вопрос — и пишите все, что приходит в голову. Для знакомства с практикой фрирайтинга попробуйте закончить в течение отведенного времени следующие предложения:

"Сегодня я хочу...",

"Я буду внимателен к...",

"Я знаю, что может мне помешать, поэтому я...".

Затравкой для фрирайтинга может стать любая фраза, строчка из песни, слово или вопрос, который в этот момент у вас возник. После того как вы закончите писать, перечитайте написанное и ответьте себе на вопросы:

"Что меня удивило? Что оказалось в фокусе внимания? Как я могу это использовать?".

Ментальная карта: структурируем мысли

Этот вид практики удобен для тех, кто хочет наглядно исследовать любой вопрос. Его можно использовать для написания рефератов, дипломов и статей, перед началом любого проекта. С помощью ментальных карт вы можете структурировать свои мысли и идеи, наглядно обозначить взаимосвязи важных процессов, найти решения для сложных вопросов и выходы из тупиковых ситуаций. Ментальная карта может помочь замедлиться и зафиксировать важные события и встречи в особо интенсивные периоды жизни.

Как выполнять?

Возьмите лист бумаги такого формата, чтобы вы чувствовали свободу пространства для фиксирования своих мыслей. Выберите слово или фразу в качестве темы. Это может быть вопрос, воспоминание, сегодняшняя дата. Запишите тему в центре листа и обведите рамочкой. Какая первая ассоциация приходит в голову, глядя на эту тему? Записывайте все возникающие у вас ассоциации в любых местах листа, соединяйте их с главным словом стрелками и обозначайте их связи между собой. Важно отпустить сознание и лишь фиксировать те идеи, мысли, слова, которые приходят вам в голову, не оценивая их рационально. Продолжайте записывать и рисовать схемы, пока не почувствуете, что достаточно. В результате у вас получится карта из нескольких цепочек разной длины, каждая из которых может стать решением, подсказкой или темой для новых исследований.

Когда вы закончите составлять вашу карту, запишите на отдельном листе свои впечатления от работы: чем она была для вас полезной и как вы можете это использовать в дальнейшем.