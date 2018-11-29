Как наполнить дом позитивной энергией: семь эффективных способов

Лучше всего приливу энергии способствуют оранжевый и красный цвета

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Все люди, вещи, дома и животные обладают своей уникальной энергетикой, которая подпитывается различными способами. И чтобы наполнить свое жилье позитивной энергией, важно приложить немного усилий.

Вашему вниманию семь эффективных способов наполнить дом позитивной энергией, которая, в свою очередь, повлияет на то, как вы себя чувствуете каждый день.

1. Вы.

Приходилось ли вам заходить в помещение или дом и сразу же чувствовать в воздухе плохие вибрации и негативную энергию, исходящие от находящихся внутри людей? Когда вы вечером возвращаетесь домой, приносите ли вы вместе с собой хорошую энергию? Или же вы впускаете в дом весь свой стресс и негатив неудачного дня?

Ваш дом — это убежище от негатива и настоящий источник позитива, мотивации и личностного роста. Вернувшись домой, примите душ, сделайте запись в дневнике и очистите свое тело и разум от всего плохого.

Постарайтесь осознанно стать первоисточником позитивной энергии в своем жилье.

2. Мусор.

Слишком много "хлама" в доме может стать причиной стресса и тревоги. В результате вы не сможете ни на чем сосредоточиться и даже рискуете потерять мотивацию заниматься домашними делами, не зная с чего и как начать.

Порой избавиться от вещей, которые мы гордо называем своими, бывает очень непросто. Но наведения порядка помогает изгнать из дома негативную энергию.

Если вы не пользовались какой-то вещью уже больше года, лучше выбросить ее без каких-либо сожалений.

Начать можно с простого – избавиться от вещей, которыми вы наверняка больше не будете пользоваться, постепенно выбрасывая все больше ненужных предметов.

Жертвуя часть имущества на нужды других людей, вы тем самым улучшите свое самочувствие и возвращаетесь домой вместе со следующей за вами позитивной энергией.

3. Порядок.

Как только весь мусор будет выброшен, можно начинать работать над приведением своего дома в порядок. Когда у всего есть свое место, хаос исчезает, а дом начинает казаться более спокойным пространством.

Если идея о необходимости наведения порядка вызывает у вас тревогу, не стоит беспокоиться! Достаточно будет уделять этому занятию по 10 минут каждый вечер, методично расставляя вещи по своим местам.

На следующее утро вы будете просыпаться более спокойными, расслабленными и позитивно настроенными на то, чтобы прожить новый день.

4. Правильные цвета.

Ряд исследований показал, что разные цвета по-разному влияют на настроение человека. Если в вашем доме преобладает цвет, который высасывает вашу энергию или является причиной плохого настроения, значит, пришла пора перемен!

Лучше всего приливу энергии способствуют оранжевый и красный. Они могут выглядеть довольно дерзким решением, но вам вовсе не обязательно красить все стены дома столь яркими оттенками. Используйте оранжевые и красные нотки в разных местах, чтобы наполнить дом позитивной энергией и радостью.

Зеленый и голубой помогают успокоиться и расслабиться. Если вне стен вашего дома вас сопровождает постоянный стресс, то именно эти цвета будут способствовать отдыху.

Играйте с цветами там, где это уместно. Например, голубой или зеленый оттенки отлично подойдут для спальни, где человек пытается расслабиться перед сном. А оранжевые краски будут полезными для оформления домашнего офиса или спортзала, заряжая вас там энергией и мотивацией.

5. Воспоминания.

Отличный способ привлечь в свой дом позитивную энергию – "пригласить" ее с помощью счастливых воспоминаний. Так или иначе, но дома созданы для жизни, а это подразумевает создание воспоминаний, которые всегда вызывают улыбку на лице хозяина.

Наполните свой дом позитивом, пригласив на ужин родственников/друзей или устройте игровую вечеринку.

Кроме того, вы в прямом смысле слова можете наполнить дом счастливыми воспоминаниями, расставив вокруг любимые фотографии. Семейные отпуска, свадьбы, время с детьми и прочее отлично подходят, чтобы визуально стимулировать прилив позитивной энергии в ваш дом и улучшать настроение каждый раз, когда вы смотрите на какой-то из таких снимков.

6. Комнатные растения.

Растения обогащают энергией и кислородом любой дом. Они не только вдыхают жизнь в ваше жилье, но и помогают избавиться от токсических веществ. А еще растения становятся объектом вашей заботы, способствуют успокоению и расслаблению.

Разные растения приносят пользу по-разному. Только подумайте, какое обязательство вы на себя берете, когда решаете поставить дома цветок. А ведь некоторые растения более требовательны к вниманию хозяина, чем остальные.

Не стоит выбирать цветок, нуждающийся в постоянной заботе, если вы к этому не готовы. Вместо этого подберите такой, за которым нужно регулярно поливать и просто постоянно наслаждаться его красотой.

7. Свет.

Тип освещения в доме оказывает огромное влияние на его общую энергетику. Переизбыток искусственного света может быть вредным, вызывать головную боль, стресс и даже быть причиной нарушений сна и циркадных ритмов.

Постарайтесь на протяжении дня впускать внутрь как можно больше света и свежего воздуха. Откройте шторы и окна, впустите в дом солнечный свет. Если комната все равно кажется вам недостаточно освещенной, купите источники света, максимально близкие по цвету к солнечному. Теплый свет намного полезнее, чем холодный, яркий белый.

Как вы уже могли убедиться, выгнать плохую энергию из дома и наполнить его позитивной не так уж и сложно. Окружая себя позитивной энергией в собственном убежище, мы обретаем возможность брать ее с собой в открытый мир. Это дает вам силы пережить самый трудный день и заряжать позитивом окружающих.

Тем временем стало известно, как украсить дом на Новый год: главные цвета и атрибуты. Главными цветами для украшений и различного убранства дома станут желтый, коричневый и серый.